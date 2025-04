Ari Gameplays; Recibe fuertes criticas tras el estreno de su primer sencillo 'Pilates'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No es una sorpresa que la polémica Ari Gameplays sacó hace un par de días su primer sencillo llamado Pilates con su nuevo usuario Aria Bela, y esto aun que para ella es un logro y motivo de festejo, pero no todos piensan igual, ¿qué pasa con la canción?. Sin dudarlo a sido todo un éxito, pues se a posicionado en YouTube, esto gracias a las miles de reproducciones que a tenido desde su lanzamiento, sin embargo, la verdadera razón de su éxito no parece ser tan buena como parece.

Ari, querida por muchos y odiada por otros, en su nueva canción resaltan algunos detalles; En primer lugar la letra, ya que apenas cuenta con un par de estrofas que por cierto son bastante cortas, por otro lado algunos rumores que circulan por redes sociales hacen referencias a que el nuevo sencillo es una copia de la canción F* OFF de la ahora cantante Kenia Os en conjunto con Bella Poarch, pues usuarios aseguran que tanto la notada como el estilo son casi idénticos.

Foto de un fragmento de su nueva canción/ Créditos: Facebook

Otra similitud es la portada de su nueva canción con la de un sencillo de la famosa cantante Katy Perry, ya que incluso pudieran parecer casi la misma, por lo que con todo esto algunos ponen en duda falta de originalidad y compromiso a su nuevo proyecto. Parece ser el intento de la exesposa de Juan Guarnizo por triunfar en la música no empezó de la mejor manera, pues otro de los puntos más polémicos fue referente a su voz, ya que si en algo están de acuerdo la gran mayoría de internautas es que no se le entiende nada cuando canta, incluso algunos aseguran que de no haber visto la letra no podrían saber lo que Ari dice, lo cual empeora aun más, pues la combinación que hace de palabras en español con inglés provocó que se le entendiera un menos.

Portada de ambos sencillos/Créditos: Internet

El supuesto uso excesivo de autotune provocó que los usuarios se cuestionaran si realmente tenia talento para cantar, ya que incluso el día que realizó el evento para presentar su primera canción, todos sus fans gritaban emocionados que cantara, sin embargo, la streamer se negó, agregando. "Aguanten, aguante, que todavía, hay muchas sorpresas, voy a organizar algo muy lindo para que ahora si tengan su experiencia Ari Bela, completa". Dejando abierta la idea al publico de que vendrían más canciones próximamente.

Otro motivo por la cual la están señalando es por una serie de tuits que puso en X antes Twitter hace ya algún tiempo, pues en ellos se podría entender que las canciones con autotune le resultan bastante desagradables, haciendo algunos comentarios que parecieran burla con respecto a los youtubers que sacan sus canciones pero que no saben cantar. Sin dudarlo aun que algunos pudieran asegurar que esta acostumbrada a los constantes ataques, no es algo que alguien quisiera recibir. Por otro lado se a dejado ver fuertemente en redes sociales el gran apoyo que le brindan a Ari sus personas más cercanas.

