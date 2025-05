De nuevo, Matías Novoa niega que no pase manutención para su hijo con María José Magán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sigue el dilema de si Matías Novoa, actual pareja de la exestrella de Televisa, Michelle Renaud, es o no un padre irresponsable que dejó de proporcionar la manutención reglamentaria para su hijo mayor, el cual hay que mencionar que tiene con la actriz María José Magán. No obstante, el modelo chileno sigue firme y dice que sí, es un progenitor que en todo momento ha cumplido con sus respectivos compromisos.

Entre que sí y que no, según información del programa de espectáculos Ventaneando, la actriz y modelo venezolana sostiene que ha procurado que su casi adolescente hijo mantenga una relación su padre, algo que no se ha logrado porque el señor se fue a España, además recalcó que jamás ha dicho que es deudor alimenticio, que eso lo comunicaron mal. Sin embargo, también compartió algo que podría dejar un hueco en el tema.

Es así que José Magán contó al programa que tiene como principal conductora a Paty Chapoy, que hay algunos puntos que no se han seguido al pie de la letra, por lo que se está resolviendo vía ámbito legal, para después terminar con un abrupto: "Cada quien sabe qué carga en su mochila”. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre todo lo que tiene que decir la artista.

En la actualidad Matías Novoa tiene una familia con Michelle Renaud

¿Qué opina Matías Novoa?

El actor chileno Matías Novoa ha enfrentado de nueva cuenta los rumores sobre su presunta falta de compromiso en la manutención de su hijo mayor, Axel, nacido de su relación con la actriz María José Magán. En sus declaraciones más recientes, Novoa afirmó que ha cumplido en todo momento con sus responsabilidades y que su primogénito jamás ha tenido carencias, además de hablar sobre la forma en que le ha cambiado la vida tras mudarse a España.

Pero al abordar la polémica sobre su supuesta falla en el tema monetario, Matías refutó: “Yo no soy un papá perfecto, pero jamás esos temas económicos, de dinero y esas cosas, para mí no es un tema. Entonces, que se me haya dicho de repente que yo no le pagaba a Axel es ridículo”. Acto seguido, recalcó: “Por supuesto que sí, por supuesto que sí [lo hago], jamás he dejado desde que nació Axel, o sea, jamás. No está en mis principios hacer eso, no es lo que me enseñaron mis padres y no es el ejemplo que yo le quiero dar a mis hijos”.

Fuente: Tribuna/ Agencia México