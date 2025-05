Elda María cambia su postura sobre Pablo Montero: “Siempre se portó lindo conmigo”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que hasta Gabriela Spanic haya arremetido contra Pablo Montero, por la presunta denuncia de abuso y agresión que realizó hace semanas en contra del cantante mexicano la influencer Elda María Gamiz, ahora resulta que la creadora de contenido dijo que siempre no, que el intérprete de Mi piquito de oro ha sido una buena persona con ella y que fueron los "celos".

Para tener un poco de contexto, como te informamos en Tribuna, Gamiz en un vivo de Venga la Alegría aseguró que el actor la agredió hasta físicamente, comentó que tuvo mucho miedo por las amenazas, ya que supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol. No obstante, no paro ahí, porque ella continúo con su historia, señaló que le propuso realizar un trío, al que la fémina se negó por completo y le amenazó con grabarlo, algo que aparentemente no sucedió.

De hecho, la expareja de Rafael Mercadante, afirmó que el hombre de 50 años la intimidó al decir que llamaría a la policía y que la acusaría de haber invadido propiedad privada. Ahora, volviendo con la protagonista de La Usurpadora, su mala experiencia es más que nada una que ocurrió durante su estadía en La Casa de los Famosos, en Telemundo, de acuerdo con su testimonio la tocó de forma indebida y sin que ella lo haya consentido.

La influencer compartió un texto a través de sus redes sociales

¿Por qué ahora cambió su versión Elda María?

La influencer Elda María ha desistido de sus señalamientos contra el cantante Pablo Montero, luego de que semanas atrás acusara públicamente al artista de presuntas agresiones físicas, alegando que el incidente ocurrió cuando ella rechazó participar en un encuentro íntimo con él y otra mujer. A través de sus redes sociales emitió un mensaje para manifestar que se retracta de sus declaraciones negativas contra el famoso, asegurando que todo lo anterior fue producto de sus emociones.

“Hola, quiero expresar lo que en este momento siento de todo lo ocurrido y lo que se ha dicho sobre mí y sobre Pablo Montero”, inicia su texto. “En realidad, cuando uno está molesto por celos, hablas muchas cosas sin pensar y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo”. Para dar por concluida la polémica, Elda María sentenció: “Ya cualquier persona que quiera opinar del tema está de más, la verdad, quiero cerrar este capítulo en mi vida de esta manera y quedarme con todo lo bueno que viví con él”.

