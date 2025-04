Familia de Virginia revela última carta de la víctima de Príncipe Andrés; exige justicia

Comparta este artículo

Neergabby, Australia.- A días de que se confirmara la impactante muerte de Virginia Giuffre, los familiares de la mujer de 41 años de edad, acaban de usar sus redes sociales para revelar la última carta que escribió a mano, la presunta víctima del Príncipe Andrés, al cual ligó al caso del tráfico sexual de menores y mujeres de Jeffrey Epstein. En dicha nota, la mujer alza la voz y pide a las víctimas que no se rindan, exigiendo justicia por cada uno de ellas, incluyéndose.

Tras más de una década de lucha para que todos los involucrados del caso Epstein caigan, incluido el hijo de la Reina Isabel II, Virginia desgraciadamente fue encontrada sim vida el pasado viernes 25 de abril del 2025, en su granja en Neergabby, Australia, donde vivía desde hacía varios años. Según los informes de uno de sus hermanos, Virginia decidió quitarse la vida tras años de sufrimiento y tormento por todo lo vivido cuando fue parte de las víctimas de esta atroz red criminal.

Pero, tal parece que el fallecimiento de Virginia no apagará las investigaciones y la lucha, o al menos eso afirmó su cuñada, Amanda Roberts, ya que mediante su cuenta de Instagram mandó un mensaje contundente, en el que revela que encontró la carta de Virginia, afirmando que esta es la prueba de que debe de continuar la investigación más a fondo: "Encontramos una nota escrita a mano que escribió nuestra hermana Virginia. Creo que es importante que los sobrevivientes sepan que ella está con ustedes y que su voz no será silenciada. Sé que es muy importante y su deseo es que sigamos luchando".

Carta que dejó Virginia antes de morir. The Sun

Amanda, mediante la red social compartió una fotografía de la pequeña carta que dejó Virginia, en la que es breve y contundente, afirmando que no sabía si protestar era el camino correcto, pero deseaba que las mujeres y familiares de estas, no se rindieran en su búsqueda de justicia: "Madres, padres, hermanas y hermanos deben demostrar que las líneas de batalla están trazadas y permanecer unidos para luchar por el futuro de las víctimas. ¿Es la protesta la respuesta? -No lo sé. Pero por algún lado tenemos que empezar".

En dicha nota no se menciona a ningún involucrado en específico, ni siquiera al hermano del Rey Carlos III, que únicamente fue señalado por Virginia en el caso, o al menos por el momento. Finalmente, Amanda Roberts, destacó que ella y su familia seguirán apoyando su causa y los alienta a seguir luchando como externó Giuffre: "A todos los sobrevivientes y manifestantes: ¡Nos solidarizamos con ustedes y sabemos que la lucha no ha terminado!".

Virginia al salir de audiencia contra Príncipe Andrés. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui