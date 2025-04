Famoso actor de telenovelas es acusado de intentar drogar y abusar de una menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Diego Amozurrutia, actor que una vez interpretó a Axel Ruíz en Llena de amor junto a la famosa Ariadne Díaz y Valentino Lanús, en la actualidad es acusado de intentar drogar y abusar de una reconocida influencer, Fernanda Altuzar, cuando ella recién tenía los 16 años y asegura que hasta la presionó para que tomara unas "pastillas" y después la llevó a base de engaños a un motel.

Es así que la denunciante relató a través de un programa de YouTube, Tenemos una cita, que cuando era una adolescente se topó con un actor de Televisa cuando estaba en una obra de teatro donde él participaba, mientras estudiaba en Casa Azul. Por lo tanto, dice Altuzar, que le pareció un hombre bastante guapo y que en aquellos tiempo estaba de moda, por lo que cuando la invitó a salir todo le pareció muy bonito.

Además, en su primera salida Fernanda aparentemente notó algo sospechoso en la celebridad mexicana cuando la joven decidió que quería irse a su casa: "Me llevó a un show, luego una vez en el Corona Capital, me perdí y me lo encontré, le dije '¿me puedes llevar a mi casa?', pero sentí como que se empu... porque no me fui con él, esas fueron mis dos primeras experiencias", afirmó la conductora.

Diego Amozurrutia no ha revelado nada sobre el tema

Pero, la cosa no quedó ahí, porque la creadora de contenido abordó lo que sucedió en su tercera salida, según su historia se estaba quedando en casa de una amiga y él le marcó ya noche, se le hizo fácil aceptar ir a una posada de Televisa. Sin embargo, lo que la impresionó es que cuando la estaba recogiendo se veía algo "acelerado" y traía una cajita que dentro contenía pastillas, pues el artista le ordenó que se tomara una.

"No sé qué era pero me presionó mucho para que me comiera una, no lo hice, me dice: 'ya llegamos', nos bajámos en Tlalpan y era un motel. Pura ma.. la posada. Todavía me agarra de la mano y me arrastra, me dice: 'vamos, vamos, aquí es la fiesta', me empieza a jalar", expresó Fer. Sumado a esto, recordó que en el sitio estaba una recepcionista que se dio cuenta que ella estaba muy asustada, así que le preguntó si era un hotel, la mujer le respondió que sí, después de eso Fernanda Altuzar decidió salir del lugar.

Finalmente, es vital agregar que hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo la postura del actor que salió en proyectos como Cuna de Lobos, Cabo y Lalola. A su vez, basándose en información de Radio Fórmula, la supuesta víctima no fue quien reveló el nombre del presunto culpable, lo hizo su compañero, mismo que añadió lo preocupante que es tener hijas.

Fuente: Tribuna