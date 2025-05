Gala Montes niega a su ex, Anna Porter, tras duros ataques; la influencer la expone en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante de 24 años, Gala Montes, una vez más está en el centro del escándalo, pues negó rotundamente a su expareja, la empresaria mexicana, Anna Porter, asegurando que no la conocía y hasta preguntó que si quién era, después de los duros ataques que lanzó en su contra en entrevista con TV Notas. Ante esto, la también influencer la expuso en video, donde demuestra su relación.

En TV Notas el pasado martes 29 de abril, publicaron su entrevista con Anna, influencer y empresaria con la que Gala salió desde enero hasta marzo del 2025, en la cual expresa que ella le dijo que Karime Pindter jamás fue nada para ella, que Icho Van era un mediocre y le pino su relación a futuro: "Ahí me dijo que iba a dejar a Icho (Van). Me pidió que fuera su novia. Incluso mencionó: 'Es un mediocre, alcoh..., tiene un Sentra y a sus 40 años no ha hecho nada'".

Tras esto, contó que en los tres meses juntas le dio regalos que iban desde los 60 hasta los 500 mil pesos, que le pagó cuentas en restaurantes y demás, pero que solo se aprovechó sabiendo como se estaba enamorando, hasta que descubrió que la engañaba con Icho, afirmando que la intérprete de La Oportunidad solo es gay cuando le conviene y es una gran actriz que la usó y manipuló: "Si realmente me utilizó, el karma le llegará y se acordará de mí. Dirá: 'Perdón, Anna Porter'. Icho la va a hundir. Es narcisista y solo le sacará provecho. Él quita y no da. Ella lo mantiene. No me arrepiento de lo que le di", aseguró.

Pocas horas después de que el medio publicó las declaraciones tan fuertes en su contra, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, en el encaramiento con Alana Flores, por la pelea de box que tendrán, se le cuestionó que pensaba de esto, a lo que solamente hizo gestos de no entender de que se hablaba, y afirmó que no conocía a esa persona, incluso llegó a preguntar que si quien era.

Por este motivo, Anna mediante su cuenta de TikTok compartió las declaraciones de Montes y después la desenmascaró, demostrando que claro que la conoce y sabe quién es, pasando a revelar la ocasión en que la acompañó a Sale el Sol y hasta dijo en vivo que ella era su persona favorita en el mundo, incluso más que el propio Arath de la Torre, presumiendo que estaban en una relación y que pasarían el 14 de febrero juntas.

Fuente: Tribuna del Yaqui