Karol Sevilla no se arrepiente de mandar a callar a Ángela Aguilar: "Todos lo piensan"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Karol Sevilla, recientemente brindó una entrevista a Venga la Alegría, en la que dejó en claro que no se arrepiente de mandar a callar a la joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, cuando quiso justificar su relación con Christian Nodal, a solo unas semanas de que este terminara su relación con la madre de su hija, destacando que lo que dijo "todos lo piensan".

Sevilla fue una de las pocas celebridades que se animaron a opinar sinceramente sobre las declaraciones que hizo la hija menor de Pepe Aguilar, sobre el hecho de que ella no se metió en la relación de Nodal con Cazzu, y que no se rompió ningún corazón, asegurando que era mejor que dejara de dar declaraciones y hasta ante las cámaras le mandó a decir a Ángela que mejor se callara y ya no hablara porque quedaba peor.

Ahora, a un casi dos meses de este polémico comentario, la actriz de Soy Luna, en su encuentro con la prensa, afirmó que ella no le dijo el cállate a la intérprete de En Realidad, sino como broma porque cada vez que hablaba le caía más hate, y si se sintió ofendida le mandaba disculpas: "Nunca lo dije con una cosa de faltarle y, si lo hice, de verdad, le pido disculpas, si está viendo esto, soy mujer, la verdad... lo hice como cosa de broma, tal vez no le gustó y está perfecto".

Pero, dejó en claro que ella no piensa darle explicaciones a la gente ni a los creadores de Dime Cómo Quieres de como es ella, pues su comentario nunca fue en mala onda, y sabe que de cualquier forma, le diera un mensaje de aliento o una crítica, la iban a funar: "Ya no me voy a meter más en temas de ella, simplemente nada, la gente habla por sí sola, tengo un humor muy negro que no entiende la gente y tampoco quiero hacer entender a la gente".

Finalmente, se dijo en paz y tranquila de lo que dijo y que no se arrepentía de su comentario y le hacía frente, que ella no niega lo que dijo, solo que su intención no fue ofender a la hermana de Leonardo Aguilar: "Me siento feliz, o sea, no me arrepiento, yo sé lo que dije y encaro lo que dije y no me arrepiento absolutamente". Finalmente, cuando le hablaron de la libertad de expresión, Karol destacó que de cualquier forma, lo que dijo ella, lo piensa todo México: "Es que no sólo lo pienso yo, lo piensa todo México".

