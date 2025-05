La Casa de los Famosos All Stars: ¿Lupillo Rivera abandona el show por una enfermedad?

Ciudad de México, México.- La salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All Stars 2025 provocó que el reality show diera un giro completamente inesperado, sobre todo, cuando el artista dio a conocer las graves razones que motivaron su renuncia para convertirse en el ganador de la temporada especial.

Durante el inicio de la gala en La Casa de los Famosos All Stars este 30 de abril, los conductores dieron a conocer un movimiento inesperado en las últimas horas, pues Lupillo Rivera optó por abandonar la competencia mucho antes de lo esperado y cerca de varias semanas en las que sus seguidores lo salvaron de las eliminaciones y, la razón de esta prematura salida se debe a que el cantante quiso dar su versión en persona e indicó que se debió a cuestiones médicas.

No voy a poder continuar. Me la he pasado bien con ustedes, también la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, a la producción. Voy a extrañar mucho a mis compañeros. A mi cuarto, les pido una disculpa. Esto no está a mi alcance, necesito atender esta situación. Y si algún día los ofendí, les pido una disculpa”, dijo entre lágrimas Lupillo Rivera.