Mariana Seoane estalla y se va a la yugular de Susana Zabaleta por romance con Ricardo Pérez

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Mariana Seoane, en un encuentro con la prensa sorprendió con sus respuestas, pues en un mismo momento estalló contra reportero, y no tuvo reparo alguno al irse a la yugular de la también cantante, Susana Zabaleta, asegurando que ella tenía que mantener a su actual pareja, Ricardo Pérez, arremetiendo contra el polémico romance.

Mariana hace un par de semanas se volvió viral por sus declaraciones en Netas Divinas, donde declaró que le gustaban los hombres que calcen grande y que sepan hacerlo bien en la cama, por lo que al reencontrarse con la prensa, no pudo evitar ser cuestionada por las críticas que recibió al respecto, a las que respondió tajante que no puede hacer nada ante lo que piensen los demás, en especial porque puede decir lo que quiera, como cualquier persona, afirmando que "para mi sí es importante el tamaño, no he afectado a nadie y estoy tranquila".

Tras esto, uno de los reporteros presentes le cuestionó si no se sentía mal de ser señalada como una mujer muy dura, a lo que ella estalló molesta, declarando que no la conocen realmente, y que no tiene nada que decir a eso, afirmando que era una pregunta muy insignificante, cerrando con un comentario muy tajante que dejó boquiabierto al reportero: "¿Por qué crees que soy dura? No me conoces nada. ¿Qué le digo? Hasta aquí llegó mi comentario, gracias, bebé. Dura es como quiero que la tengan cuando estén conmigo".

Poco después, la actriz de En Tierras de Esperanza, fue captada con el cantante con el que lanzó un tema que habla de relaciones entre mujeres con hombres más jóvenes, afirmando que es una gran canción y exhortó a todos a que la escuchen y la disfruten: "Vengo con un súper hermoso colega, se llama Pascal y acabamos de hacer una colaboración que se llama Amantes del peligro que habla de esta relación de un hombre más joven con una mujer más grande".

Finalmente, al ser cuestionada sobre si tendría un romance con un hombre más joven, Mariana declaró que casi siempre es mal visto que una mujer mayor anda con un hombre menor, y aunque cree que no tiene nada de malo, fue tajante al señalar que no, porque no mantiene a nadie, como Susana: "Generalmente nunca es más visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gusta las mujeres más jóvenes y, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie".

