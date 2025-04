Mijares confirma el fuerte motivo por el que dejó a Lucero en Televisa; así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante una rueda de prensa organizada por Televisa, el reconocido cantante y actor mexicano, Manuel Mijares, no tuvo reparo alguno al momento de dar el fuerte motivo, por el que él decidió dejar a Lucero, tras más de una década de matrimonio y dos hijos en común. Pero, al estar presente la reconocida actriz de novelas como Soy Tu Dueña, no se quedó callada y así le respondió a su ex.

Si hay una pareja en el mundo del espectáculo que aún es incomprensible su separación, es la de los intérpretes de El Privilegio de Amar, ya que, aunque se separaron en el 2011, nunca han dejado de hablarse, al menos públicamente se desconoce que hayan tenido peleas fuertes por custodia de sus hijos, por temas económicos o demás, sino que hasta han hecho gira juntos, son vecinos y pasan fechas importantes juntos también.

Incluso hoy en día trabajan juntos, pues ambos se encuentran participando en el programa Juego de Voces, en el que son parte del equipo de Las Leyendas, haciendo equipo. Su notoria cercanía, el buen humor y que siempre se llevan bien, juegan, bromean y recuerdan momentos lindos en el proyecto, una vez más ha llevado a que sus fans sigan insistiendo en que podría haber una reconciliación amorosa entre ellos.

Mijares y Lucero en concierto en el 2024. Internet

Pero, como ha venido sucediendo en los 14 años separados, los padres de Lucerito Mijares, siguen negando que deseen ser pareja, afirmando que se llevan mejor como padres divorciados, que como esposos, y hace unas horas, en una rueda de prensa de la empresa San Ángel, ambos dejaron en shock cuando se reclamaron el porque se separaron. Todo comenzó con un halago a la carrera y voz de Mijares, a lo que él dijo que nadie le había dicho algo así, ni siquiera esa "niña con la que se casó".

Ante esto, declaró que fue por eso que la dejó, a lo que la intérprete de Electricidad entre risas coincidió en que se separaron porque no le aplaudía cada que bajaba a desayunar, luego bromeó con que no había ternura ni chispa, a lo que este declaró que sí tenía pasión, a lo que Lucero replicó entre risas que esa ya creció al final, señalando que "ya para qué", haciendo reír a los presentes y a ellos mismos, que solo estaban bromeando entre sí.

Mijares dice de broma porque se separó de Lucero. Instagram @espectaculos_televisa

Fuente: Tribuna del Yaqui