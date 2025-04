Murió frente a sus hijas: Actriz de Televisa sufre trágica muerte; dan desgarrador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente para el joven José Emilio Fernández Levy, lo que parecía sería uno de los muchos Día del Niño al lado de su madre, Mariana Levy, tristemente ni siquiera había comenzado cundo terminó en la trágica muerte de la tan querida y reconocida actriz de Televisa, mientras que él, que era un bebé de solo ocho meses, la esperaba. Hoy, a 20 años de su partida, comparte desgarrador mensaje.

Corría el año 2005, cuando Mariana tomó la decisión de salir junto a su esposo, José María Fernández 'El Pirru', sus dos hijas mayores, y otras siete niñas de su colegio para celebrar el Día del Niño el 29 de abril, pues no se podría el sábado 30. Desgraciadamente al hacer una parado en las calles de la Ciudad de México, Mariana vio un hombre armado y fue tal el pánico que sintió que dijo: "Me voy a desmayar", y después cayó sin vida, mientras su marido trató de llevarla lo más rápido posible al hospital, pero fue muy tarde.

Ahora, justo en el 20 aniversario de su muerte, el menor de sus tres hijos, José Emilio, empleó su cuenta de Instagram para recordar a la reconocida actriz de Picara Soñadora, afirmando que aunque no suele dejar mensajes en este día, el despertar con mensajes de amor, solo le han roto el alma: "Hoy 29 de abril, es un día pesado y difícil para mí. Hoy hace 20 años mi madre dejó el plano terrenal. Y despertar con mensajes de ánimo de seres queridos, me parte el alma por que me recuerda que mi madre ya no está conmigo".

Ante esto, el joven estudiante del CEA, junto a la última fotografía familiar al lado de su madre, cuando solo era unos bebés de algunos meses, escribió en su mensaje que aunque tiene 20 años y creció sin ella, sigue sin saber como vivir sin su presencia, y no entiende porque tuvieron que ser las cosas de esa manera: "Aún no he aprendido a vivir sin tu ausencia, me cuesta mucho. El día que comprenda cómo vivir sin ti escribiré un libro. Han pasado 20 años desde que te fuiste y yo sigo sin entender el por qué o el para qué".

Finalmente, destacó que él seguirá dando su mejor esfuerzo para poder continuar y salir adelante, ser feliz y poder ser muy feliz para el reencontrarse con ella, y poderle decir que cumplió sus sueños, que la honró siendo un hombre de bien, de gran valor y gran corazón: "Lo que sí te puedo decir es que le estoy echando todas la ganas del mundo a la vida, para así encontrar motivos para ser feliz. Para cumplir los sueños de ese Emilio de 5 años que quería y quiere ser un hombre de bien, un hombre grande y un hombre de valor".

Y sé que lo voy hacer si sigues a mi lado toda la vida, si me sigues acompañando en todos mis momentos, en los malos y los buenos. Por qué de tras de un gran hombre hay un gran mujer, y yo puedo decirle a la gente que tú sigues estando detrás de mí, minuto tras minuto, día. Te mando un abrazo apachurrado hasta donde estés madre", concluyó.

José Emilio recuerda a Mariana. Instagram @emiliolevy

Fuente: Tribuna del Yaqui