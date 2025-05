¿No dejó testamento? Cáncer arrebata la vida de actriz de Televisa y filtran última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A unos días de la lamentable muerte de Renata del Castillo, la querida actriz de Televisa y presentadora mexicana, a la que el cáncer le arrebató la vida, está siendo tema de conversación sobre su herencia y si dejó testamento, por lo que medio de espectáculos filtró la última voluntad que externó en sus redes sociales tras ser desahuciada, ¿acaso dejó el testamento listo?

En el año del 2021, Renta enfrentó su primera lucha contra el cáncer de mama, del cual logró salir victoriosa en el año del 2022, sin imaginarse que solo un año después, en el 2023, debería de volver a comenzar con la lucha de nuevo, debido a que fue diagnosticada con cáncer cérvicouterino. Contrario a su primera batalla, Renata no la tuvo fácil y presentó metástasis en varios órganos, además que a mediados del 2024 tuvo que dejar su tratamiento porque le ocasionaban hemorragias.

Todo esto causó que su panorama de salud se complicara tanto que hasta fue desahuciada, pero aún con su sentencia de muerte no se rindió y siguió luchando con medicamentos alternativos. Tristemente, el pasado lunes 28 de abril, se confirmó que del Castillo no pudo soportar más y perdió la vida a causa del cáncer, unas semanas después de haber sido internada por complicaciones, como una posible trombosis.

Como con cada artista, el deceso de Renata comenzó a cuestionar si es que la actriz de melodramas como La Rosa de Guadalupe había dejado o no testamento, y ahora, se ha revelado que Renata estaba bien preparada y no solo dejó testamento, sino que alistó todo documento: "En el transcurso de la vida, he aprendido muchas cosas, una de ellas es tener nuestros papeles, de todo tipo, de salud, del banco, de hacienda, hasta nuestras cartas de amor! Y esos papeles entra nuestro testamento", dijo Renata en el 2024.

Reviviendo un post de Instagram de la difunta actriz, se ha señalado que su última voluntad será leída en los próximos días, exponiendo que dejó bien estipulado todo lo que tenía para quién sería. En el post, Renata externó que no quería irse de este mundo sin antes dejar todo en orden, porque no quería heredar problemas: "¡No heredar problemas a nuestros seres queridos! No importa nuestra condición social, de salud, de vida o lo que sea. ¡Es solo por tener orden de TODO! ¡Eso nos da tranquilidad y armonía en nuestros pensamientos etc.! Los invito a realizar su testamento".

