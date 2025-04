Roberto Sosa: Madre del actor de Televisa, devastada, por alcoholismo que lo llevó a la ruina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera actriz de melodramas, Evangelina Ramírez, en una reciente entrevista para TV Notas recordó el tan duro momento que pasó con su hijo, el también actor de novelas, Roberto Sosa,

La primera vez que se supo que Sosa tenía problemas con la bebida fue en septiembre del 2012, cuando se filtraron fotos y videos del momento en que Policías lo detenían por conducir ebrio en la Ciudad de México y él al resistirse mordió a uno de los oficiales, después, a lo largo del 2013, enfrentó más escándalos, como la vez que casi tuvo intimidad con su novia en la banqueta, aceptó un Premio Ariel ebrio a Mejor Actor, lo corrieron de obra de teatro y película por presentarse alcoholizado, hasta que Julio Bracho se lo llevó borracho y lo internó en un centro de rehabilitación en Hidalgo.

Ahora, el pasado 29 de abril, la madre del actor de El Patrullero declaró que está feliz de que su hijo se encuentra triunfando y libre de adicciones desde hace varios años, destacando que siempre fueron muy unidos, que cuenta con el amor y el calor de ella y sus hermanas, que no lo soltaron en sus adicciones, sino por el contrario se unieron más para sacarlo: "Lo tomé más fuerte que nunca. Eso nos ayuda más: El amor. Si se les da la espalda, se rebelan más. Yo le decía: ‘Beto, la vida es hermosa. Vívela y deja vivir, porque no nos dejas vivir si tú no vives. Tienes talento. Da gracias de la salud que tienes. Tú mismo te la deterioras".

Roberto en medio de sus escándalos. TV Notas

Evangelina declaró que su hijo quedó en la ruina emocional a causa de sus adicciones y cuando se levantaba se cuestionaba el porque seguir viva, afirmando que para todos fue un momento muy doloroso, y por eso ella se asesoró y fue a reuniones familiares de AA, que leyó libros para saber como ayudarlo, confesando que se siente culpable de que no le puso muchos límites como madre, que incluso él se lo reprochó en su momento, pero ella solo declaró que los subestimó, pensando que con su inteligencia sabrían darse cuenta del daño: "No tuve la dureza de darles sus nalgadas a tiempo. Hacen falta 'Afortunadamente, él decidió internarse. Nunca le he dicho: 'No tomes'. Él sabrá. A estas alturas de la vida, más le vale ya saber".

Finalmente, agradece que ahora se encuentre sano, salvo y que no esté sumido en las adicciones, de que pudiera salir él y todos de esa incertidumbre tan fuerte en el que no sabía que hacer y ya no creían en nada ni nadie, sumidos en la impotencia de la situación: "Hay un momento de la vida en que uno no quiere creer en nada. Se siente muy prepotente. Cada noche yo le pido a Dios que me siga dando vida, porque aún tengo pendientes. Diariamente le doy gracias a Él por mantener a mi hijo saludable"

Es tremendo. No se ubica. Le gusta la variación. Yo quisiera que tuviera una pareja estable. Sería muy tranquilizador para mí, pero no se le da. Nada más las hace sufrir. Se enamoran de él", concluyó.

Roberto y Evangelina. TV Notas

