Adiós Televisa: Consuelo Duval queda fuera de 'Netas Divinas' y confiesa duro trastorno

Ciudad de México.- La reconocida actriz y conductora, Consuelo Duval, preocupó a todos sus seguidores y fans ya que no se presentó a trabajar en el programa Netas Divinas en la reciente emisión. Pero no solo eso, ya que la también comediante le contó a los miembros de la prensa el duro trastorno mental que sufre y dejó en shock a todos. La famosa incluso compartió que requirió ayuda psiquiátrica durante un tiempo.

Como se mencionó en el primer párrafo, la protagonista de La Familia P.Luche de nueva cuenta brilló por su ausencia en el programa de Unicable, lo cual empezó a generar preocupación entre sus admiradores. Pero ante la posibilidad de que se especulara su despido, las conductoras Natalia Téllez, Daniela Magún y Galilea Montijo aclararon que Consuelo no estaba en el set porque se encontraba de gira con su obra Por qué los hombres aman a las cabr....

En una de sus visitas al aeropuerto de la CDMX, los reporteros captaron a la famosa y en una breve entrevista, esta confesó los problemas mentales que ha vivido a lo largo de su vida: "Mi mente no me juega a veces a mi favor, pero ya", declaró. Y cuando un reportero de Ventaneando le preguntó si era hipocondríaca, ella respondió: "Sí, wey, hipocondríaca en ese sentido y en todo, soy una miedosa maricona, o sea mi mente tengo que estarla controlando".

No obstante, la actriz aclaró que ya tiene más controlado este trastorno de ansiedad: "También hace 2 años que ya no me medico, entonces a pelo los miedos, los dolores, todo a pelo". Ante la sorpresiva confesión que hizo, los medios le pidieron que diera más detalles al respecto y esta confesó que su psiquiátra la llegó a medicar: "Sí, precisamente para evitar los pensamientos catrastóficos, porque era de 'no salgas, no vayas', a mis hijos ya los tenía jodidos", dijo.

En ese sentido, Consuelo declaró porqué dejó de tomar pastillas: "Tenía miedo a enfermarme, miedo a morirme, miedo a todo, soy bien maricona y las pastillas te quitan ese pensamiento pero también te vuelven como robotito, entonces a vivir". Al respecto de qué efectos le provocaba el tratamiento, la famosa dijo: "No estaba dormida, pero todo te vale madr...". Finalmente al cambiar de tema, Duval defendió a su hijo Michel Duval tras ser acusado de robarse una chamarra.

No hay nada de qué enojarse, son acusaciones falsas", expresó contundente.

