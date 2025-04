¿Alejandro Fernández, ligado al narco? El cantante habla tras mención de Gerardo Ortiz

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Alejandro Fernández, en su más reciente evento habló con la prensa, y estalló furioso al ser ligado con el narcotráfico, dando una muy contundente respuesta al saber que el también intérprete, Gerardo Ortiz, durante su juicio en Estados Unidos, lo mencionara ante el juez. De igual forma, habló de sus futuros proyectos y de la demanda contra Luis Miguel.

El cantante de rancheras y el denominado 'Sol de México', protagonizaron una disputa legal luego de la cancelación de su planeada gira conjunta, llamada Pasión Tour. En 2015, se informó que los artistas habían acordado realizar este show, pero Luis Miguel incumplió los términos del contrato, lo que llevó al Potrillo a demandarlo por incumplimiento y, además, por no devolver los anticipos financieros que se le habían otorgado.

Aunque el espectáculo fue cancelado oficialmente en 2016, y el caso en tribunales fue favorable para el hijo de Vicente Fernández, quien recibió una compensación de 6.5 millones de dólares, en esta ocasión, no quiso hablar más del tema. Cuando un reportero le preguntó en qué culminó todo ese asunto, el intérprete de Como Quien Pierde Una Estrella únicamente respondió: "Ni yo sé, pregúntale a él".

Por otra parte, Alejandro habló de dos de las mujeres más importantes de su vida, su madre, doña Cuquita Abarca, y su nieta Cayetana: "Muy emocionada de que esté haciendo este show. Está muy contenta y está superbien de salud", dijo sobre su mamá. Y al respecto de la menor, indicó: "Sí, feliz, se me va la baba, todo". Al ser cuestionado sobre si le aterra la palabra abuelo, Alejandro confesó: "Pues no, la verdad son cosas naturales. Digo, pues no puedo tapar el sol con un dedo y además, pues empecé muy chico yo. Mis hijos también empezaron muy chiquitos y pues fui abuelo joven y punto se acabó".

Con respecto a sus planes profesionales, el integrante de la dinastía Fernández confirmó que lanzará su nueva producción discográfica en el Día de las Madres: "El 10 de mayo sale el disco, que fue el que grabamos aquí en la Plaza México, y la gente está recibiendo increíble el espectáculo, el homenaje que le estoy haciendo a mi padre. La gente me recibió con los brazos abiertos, mejor que en cualquier otro lado y pues feliz".

En este sentido, el cantante aprovechó para enviar los mejores deseos a las mamás por adelantado, e incluso lanzó una advertencia para los esposos e hijos: "A las madres, pues mis felicitaciones, mis mejores deseos, que las festejen mucho, que les compren muchos regalos ching.... Nada de estufas, ni cazuelas, ni cacerolas".

Por otra parte, el hermano de Vicente Fernández Jr., reveló cómo piensa celebrar su cumpleaños el próximo 24 de abril: "Pues en casa, con mi familia, no pretendo hacer nada, la neta, la voy a pasar muy tranquilo con toda mi familia, mis nietas, mis hijos, y a disfrutarlo nada más. Mis amigos, los más cercanos". Asimismo, el famoso que está por cumplir 54 años, confesó que es un hombre precavido, y ya tiene listo su testamento: "Sí, desde hace mucho tiempo lo tengo arreglado".

Conjuntamente, Fernández respondió a una posible mención que Gerardo Ortiz hizo de él durante el juicio que se sigue contra su exrepresentante Ángel del Villar, presuntamente porque en el 2018, Alejandro recibió la misma advertencia que el cantante de Tranquilito, de no presentarse en conciertos organizados por el promotor Chucho Pérez, ligado al narco.

Y a mí, ¿por qué ching...?, a mí comentarios, ¿de qué o qué?, ¿Yo? ¿De advertencia?... No, no, no, a ver, que las enseñe, yo no tengo ningún problema, yo jamás he tenido problemas con nadie, y de hecho, o sea, ustedes podrán ver, en cualquier lugar nunca he tenido amenazas, ni me han dicho nada, creo que he trabajado profesionalmente, muy profesionalmente, que es una de las cosas que me dejó mi padre, y digo, cada quien trabaja como quiere trabajar, pero yo trabajo de la manera en que inicié y como me enseñó mi papá", subrayó furioso.