¡Entérate! Tim Burton traerá una nueva exposición inmersiva 'Labyrinth' a Ciudad de México

Ciudad de México.- Este jueves se confirmó que la nueva exposición inmersiva Labyrinth llegará México de la mano de su creador, Tim Burton, famoso director de cine y productor de películas estadounidenses, quien siempre se ha caracterizado por ser uno de los principales creadores del arte oscuro. De hecho, la presentación ya tiene lugar, se exhibirán los personas del icónico dibujante en el Lienzo Charro de Constituyentes (Av Constituyentes 500, Panteón Civíl de Dolores), un espacio lo suficientemente grande para recibir al creador de Edward Scissorhands.

"El universo fantástico de Tim Burton está a punto de abrir sus puertas en una nueva ciudad… y tú puedes ser de los primeros en explorarlo. Únete a la lista de espera y asegura tu acceso prioritario. ¡No dejes que se te escape esta experiencia única!", así es como se dio a conocer el anuncio que emocionó a un gran cantidad de internautas en las redes sociales, los cuales solían preguntar en la publicación cuándo sería y cómo conseguir los boletos.

De acuerdo con información de El Universal, a pesar de que todavía no han sido definidos los detalles sobre el montaje en México, al parecer la encargada será la productora española LETSGO, quien en su momento fue la responsable de experiencias como El fantasma de la ópera y Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Light Trail. Con relación a lo anterior, en el evento se podrá disfrutar de algunas de las creaciones más reconocidos como, El extraño mundo de Jack, Cadáver de la Novia, El Joven Manos de tijera, Charlie y la fábrica de chocolate, Beetlejuice, así como Willy Wonka.

Se podrán adquirir boletos hasta el 9 de abril, aunque recuerda inscribirte en la lista de espera

¿Cómo conseguir un lugar para asistir a la exposición de Tim Burton?

Será hasta el próximo 9 de abril del 2025 cuando se habilite el acceso, sin embargo, desde ahora es posible inscribirse a través de su página oficial a la lista de espera, es así que en caso de tomar esa decisión las probabilidades de conseguir un espacio aumentan. Por otra parte, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen por completo las fechas y horarios exactos para la exposición, aunque es seguro que ocurrirá en el presente año.

Previamente, el exesposo de Helena Bonham Carter, quien desempeñó el papel de la emblemática Bellatrix Lestrange en la saga de Harry Potter, realizó una exposición en Milán, donde fue tan grande el éxito que las entradas quedaron completamente agotas. A su vez, la experiencia incluyó 155 obras originales de Burton y su duración fue de 60 minutos en los cuales los asistentes podrán recorrer todo el lugar.

Fuente: Tribuna