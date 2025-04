Está en coma: Reportan "gravísimo" a Manuel Masalva, actor de Televisa y 'Narcos: México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al inicio de esta semana trascendió una lamentable noticia que dejó en shock al mundo del espectáculo y es que se reportó que Manuel Masalva, actor conocido a nivel internacional por su participación en Narcos: México, se encontraba luchando por su vida en el extranjero. La información, que tomó por sorpresa a todos, fue difundida por la propia familia del mexicano, pues solicitaron ayuda para pagar los gastos hospitalarios.

Aunque ya pasaron varios días desde que se dio la noticia, lamentablemente no han habido avances favorables para el joven intérprete, pues la periodista Martha Figueroa informó que se enteró que continúa muy grave. La comunicadora dijo que tuvo comunicación con un amigo del egresado del CEA de Televisa y este le compartió que los médicos no habían podido determinar qué tenía. Asimismo, compartió que se encuentra hospitalizado en Dubái.

Se empezó a poner mal, muy mal, y pues que pescó una bacteria de estas horribles... Fue a dar al hospital y no saben bien qué hacer, la última información que dio su familia es que está muy mal, tiene respiración asistida y no mejora".

Confirman que Manuel Masalva se encuentra muy grave de salud

Previo a estas declaraciones, un amigo de Manuel declaró que el intérprete se encontraba en coma inducido por recomendación del personal médico. En ese sentido, Figueroa agregó que los médicos que lo están atendiendo no podían identificar qué bacteria lo había atacado: "No saben qué bacteria es, ni que está pasando y de plano los médicos le dijeron a la familia: 'lo único que se puede hacer es rezar porque nosotros no sabemos qué hacer'".

Por fortuna, el personal de salud ya logró identificar cuál es la bacteria que ha estado atacando a Masalva, aunque el tratamiento que le han dado no ha funcionado: "Él no mejora, de verdad me dicen que está gravísimo", mencionó Figueroa. Aunado al estado en que se encuentra el exgalán del Canal de Las Estrellas, Martha confirmó que la familia atraviesa momentos duros por temas económicos: "Los gastos están aumentando con el paso de los días".

Como se recordará, los allegados al actor de los unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe organizaron una recaudación de fondos en Gofundme con una meta de un millón de pesos para apoyar a su familia con el tema financiero. Hasta el momento, no hay más detalles sobre la salud del intérprete de Ramón Arellano Félix en la serie de Netflix, pero se dice que adquirió esta potente infección mientras vacacionaba en Filipinas al lado de amigos como Emmanuel Palomares.

Fuente: Tribuna