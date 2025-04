Hailey Okula: Fallece influencer a sus 33 años mientras daba a luz a su primer hijo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hailey Okula, influencer que se hizo viral en redes sociales por compartir su profesión como enfermera en el área de urgencia, falleció a los 33 años luego de dar a luz a su primer hijo. La creadora de contenido había compartido en redes sociales el deseo que tenían ella y su esposo Matthew Okila, quien trabaja en el Departamento de Bomberos, por ser padres y dio detalles del duro proceso que vivieron para serlo.

Conmovedora historia de la feliz pareja. / Créditos: Instagram

Tras múltiples intentos por un embarazo natural, la pareja optó por tomar la decisión de someterse a la fertilización in vitro, proceso por el cual después de 2 años logran concebir a su primer heredero. La noticia la compartieron en redes sociales, conmoviend a sus fieles seguidores. Desafortunadamente, cuando Hailey dio a luz a su primer hijo, al que llamaron Crew, vinieron complicaciones que la dejaron sin vida.

Hailey mostró a sus seguidores sobre su embarazo. /Créditos: Instagram

Mather se encontraba en el hospital con su querida esposa compartiendo el feliz momento y de pronto le pidieron que saliera por unos minutos de la habitación. En ese momento, los médicos comenzaron a brindarle reanimación cardiopulmonar a Hailey, quien había sufrido un paro cardiaco acompañado de una embolia del liquido amniótico, los cuales no pudo resistir.

De esta forma, el pasado 1 de abril se confirmó que la influencer había muerto a sus tan solo 33 años de edad. Su esposo decidió compartir la noticia en Instagram un día después: "Con el mayor pesar les comparto la devastadora noticia del inesperado fallecimiento de mi hermosa esposa, Hailey Marie Okula, debido a complicaciones en el parto. No hay palabras para expresar la profunda pérdida que siento. Hailey era más de lo que jamás podría haber soñado en una esposa y compañera".

Era hermosa, inteligente, trabajadora, apasionada, confiable y, sobre todo, increíblemente leal", agregó.

"Durante casi 13 años, estuvo a mi lado en los momentos más difíciles, amándome infinitamente, incluso cuando me sentía indigno de ese amor. Ella era mi todo", agregó. Asimismo, Mather resaltó la fortaleza que tuvo su esposa ante los momentos complicados que enfrentó: "Hailey enfrentó cada obstáculo con tanto coraje y amor; a pesar de que su cuerpo sufrió tanto, nunca flaqueó. Nunca olvidaré el momento en que me derrumbé, disculpándome por el impacto que el proceso le causaría. Me abrazó la cara, me miró a los ojos y dijo: Somos un equipo y juntos superaremos esto".

