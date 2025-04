Hijo de Alejandro Fernández es hospitalizado de emergencia tras accidente; este es su estado

Comparta este artículo

Colorado, Estados Unidos.- El joven cantante, Alex Fernández, hijo mayor de Alejandro Fernández, desgraciadamente hace un par de horas tuvo que ser hospitalizado de emergencia, mientras que se encontraba de vacaciones en Colorado, Estados Unidos, tras sufrir un aparatoso accidente en la nieve. Fue la madre del descendiente de la familia Fernández quien reveló su estado de salud en redes sociales de su primogénito.

Uno de los destinos más famosos para vacacionar si se desea ver mucha nieve y también para esquiar o hacer otras actividades, en el blanco elemento, es Vail, Colorado, en donde las montañas del oeste de Denver permiten también unas maravillosas vistas. Esto lo convierte en uno de los mejores destinos turísticos para toda la familia o uno para el romance con la pareja, y el denominado 'El Heredero', decidió pasar sus días de descanso ahí.

Pero, desgraciadamente, lo que parecía que sería un día lleno de mucha diversión y tranquilidad, fue una pequeña pesadilla y logró darle tremendo susto al nieto de Vicente Fernández, ya que, al estar pasando un rato divertido esquiando, el joven sufrió un aparatoso accidente, el cual ocasionó que fuera trasladado de manera inmediata a la sala de urgencias del hospital más cercano de su ubicación.

Pocas horas después del accidente, el primogénito de temas como Me Hace Tanto Bien, compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías, en la que se le puede ver desde la cama del hospital, con un mensaje en el que no da detalles de como pasó, pero que pese a todo está bien y vivo: "18 puntadas me dejó la nieve hoy. A veces la vida te pone un alto medio rudo, pero si lo puedes contar, ya es ganancia. Estoy bien, gracias a Dios".

Como era de esperarse, América Guirnart, madre de Aejandro Jr., se pronunció confirmando que se encuentra bien y fuera de peligro, aunque demostró que estuvo asustada al enterarse de la situación: "¡Mi bebé! ¡Te amo! Gracias a Dios estás bien amor". De la misma manera sus hermanas y esposa también se pronunciaron con "te amo" y emojis de curitas y corazones, demostrando su preocupación.

