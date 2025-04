Horóscopos Mhoni Vidente viernes 4 de abril de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, Mhoni Vidente, como cada día, tiene para ti los horóscopos de hoy, en los que revela si la fortuna estará de tu lado este viernes 3 de abril del 2025, haciendo sus usualmente acertadas predicciones para tu signo zodiacal, y que es lo que te va a deparar los astros, ¿vendrán problemas o tendrás ayuda de tus arcángeles?

Horóscopo de HOY viernes 4 de abril de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones del día

Aries

Es momento de que sanes económicamente, por lo que ahora que recibas ese pago atrasado que llevas esperando desde hace tiempo, lo inviertas en desahogar tus tarjetas y comienza a gastar menos en cosas que no necesitas y ahorra para un futuro.

Tauro

Las puertas del amor podrían abrirse para ti, y también de oportunidades laborales, usa ese carisma y saca ese lado extrovertido que guardas para conocer a más gente, sal con tus amigos o familia, podrían llegarte sorpresas muy agradables.

Géminis

Busca un nuevo flujo de ingresos al parte del que tienes, recuerda que estás en un momento importante de tu vida y la seguridad económica te mantendrá equilibrado y alejara de los problemas.

Cáncer

Trata de preparar ese lado extrovertido, usa tu carisma y esa chispa que encanta a todos, para buscar cerrar ese trato que haz preparado por tanto tiempo y así recibir una mejor compensación económica en tu trabajo.

Leo

Vas a recibir una sorpresa económica, pues te pagarán una deuda del pasado, y recuerda que es mejor no prestar tu dinero para después no pases disgustos. Debes tener cuidado con tu salud y no dejar nada a la desidia.

Virgo

Da la mano a quien más lo necesite, recuerda que la familia es un pilar en la vida de todos y si uno de ellos pide tu ayuda no dudes en darla, incluso hazte espacio para con el tema económico para sacar a esa persona de su apuro.

Libra

En tu trabajo vas a pasar por momentos de mucha tensión, pues vendrán cambios que son necesarios para una mejor eficiente, y s se reconocerá ese lado perfeccionista, pero, recuerda que debes de mantenerte lejos de los chismes, especialmente en temas amorosos que ya pasaron.

Escorpio

Hay demasiada energía negativa a tu alrededor, por lo que tu jornada laboral será muy pesada, así que usa algo de plata y lleva un limón contigo, que ayudará a tu aura para repeler toda esa negatividad y esas malas energías se alejen.

Sagitario

Ten cuidado con los gastos excesivos, recuerda que comprando artículos que no necesitas no se cura la depresión así que trata de salirte a caminar hacer ejercicio para que te sientas mejor de ánimo.

Capricornio

Trata de no atrasarte con temas del trabajo o de la escuela, pues es ideal que estés al corriente con todo, recuerda que no debes dejar las cosas para lo último y es importante saber organizar tu tiempo.

Acuario

Debes de siempre mantener en orden todos tus asuntos, especial en el tema económico, ya que de deber impuestos y tener pagos atrasados, es una carga negativa en tu vida que no debes cargar.

Piscis

Tendrás mucho trabajo y sacando ideas nuevas para un negocio propio, recuerda que tu signo siempre le gusta el dinero y eso te hace estar buscando cómo conseguirlo y estás en una de tus etapas de reinventarse en lo laboral.

