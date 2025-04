¿Otra separación? Sandra Echeverría exhibe nuevo 'problemita' con Leo de Lozanne

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el año 2022, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne acapararon la atención de todos los integrantes de la prensa luego de anunciar su separación definitiva luego de varios años juntos y haber tenido un hijo en común, Andrés. Afortunadamente, la pareja de artistas logró arreglar sus diferencias y hace un año confirmaron que estaban juntos de nueva cuenta.

No obstante, en un reciente encuentro con la prensa, la protagonista de novelas de Televisa compartió el nuevo 'problemita' que enfrenta con su esposo, luego de que la vez pasada se distanciaran por diferencias en la crianza de su retoño. Mientras expresaba que se encuentran mejor como matrimonio, Sandra hizo una inesperada confesión que provocó un momento de tensión frente a las cámaras.

Sí, totalmente, la verdad hemos tenido varios meses de estar tranquilos, en familia, dedicados cien por ciento a eso y, la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo", dijo Echeverría al inicio.

Sandra Echeverría quiere renovar sus votos con Leo de Lozanne

Además, la estrella de telenovelas como El Clon y La fuerza del destino añadió: "Cuando hay amor, siempre hay forma de salir adelante, y siempre bajas y altas, pero hay que luchar por eso, por el amor". Sin embargo, el tono cambió cuando la exconcursante de ¿Quién es la máscara? ventiló frente a los reporteros que el músico no le ha cumplido la promesa de renovación de votos.

Leo me prometió una ceremonia de renovación de votos, no me la ha cumplido, pero sigue ahí en el calendario muchachos", dijo la famosa mirando a Lozanne.

Al escuchar el tema, el exintegrante de Miembros al aire no dudó en hacerse el occiso y volteó para otro lado. No obstante, Leo, de 54 años, confirmó con la cabeza que la declaración de su esposa era verdad. Finalmente, Sandra finalizó su encuentro con la prensa destacando las cualidades de su marido: "Es el más cute, es un gran papá, es un gran esposo, es un gran compañero, y de repente se me olvida que es un rockstar", dijo Echeverría sobre el vocalista del grupo Fobia.

Fuente: Tribuna