Revelan mensajes que Imelda mandó a Maribel Guardia: "Vieja horrible, te vas a morir sola"

Ciudad de México.- La situación entre Maribel Guardia y su exnuera es cada vez más tensa, ahora no solo es un problema legal por la custodia del pequeño José Julián Figueroa, también son múltiples acusaciones de una parte y otra, puesto que recientemente la exMiss Costa Rica en 1978, tras su regreso de su país de origen reveló ante los medios de comunicaciones que ha recibido sinnúmero de amenazas a través de su celular, tanto así que ha llegado a temer por su vida.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, la exaventurera confesó que su miedo es hasta dentro de su hogar: "He estado con muchas amenazas y temo por mi vida, por mi seguridad. De hecho tenía miedo de que me metieran algo en el equipaje, de hecho tengo miedo de que se metan a mi casa, ya no tengo seguridad. Todo mundo sabe donde vivo, la verdad tengo miedo hasta de estar en mi casa", afirmó la actriz y cantante.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre si esos temores podrían estar relacionados con Imelda Tuñón, ella no quiso entrar en detalles, lo único que dijo fue que son dos personas cercanas a la exesposa de su hijo. A su vez, agregó que no estaba dispuesta a tener seguridad, que le gustaba trabajar y caminar por las calles como una persona normal. Por su parte, Tuñón sí respondió ha estos señalamientos y lo hizo negándolo todo.

Hasta el momento Maribel no ha emitido opinión

El asunto es que la comunicadora Inés Moreno por de su cuenta de YouTube, aseguró que le llegó una información que podría desmentir a la protagonista de la obra ‘La sirenita’, ya que le llegaron una capturas de pantalla donde la forma en que se refiere a Guardia no es del todo respetuosa, inclusive llega a decirle "monstruo", "ser humano asqueroso" y hasta "vieja loca". Hasta el momento de la elaboración de esta nota la intérprete de 'Qué ricas son las papas' no ha salido a expresar su opinión.

“Me llegaron dos capturas de pantalla, en donde me llama la atención el tono en el que se dirigía Imelda a Maribel, justo cuando empezaban a suceder todas esas cosas de parte de Imelda y que se presentan en la carpeta de investigación como parte de pruebas de cómo es que existía esa comunicación”. Finalmente, los mensajes que le mandó la mujer de 28 años a la madre de su expareja son: "Vieja horrible te vas a morir sola, nos vamos para siempre, siempre. Nadie te quiere ya por mala (...) El domingo estuvimos patinando jajajaja (...) Quedaste malita y ahora por malvada te quedas sola. El segundo en la fila por el niño es mi papá".

