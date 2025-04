Russell Brand, exesposo de Katy Perry, admite adicción pero niega abuso sexual a 4 mujeres

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- El comediante de 49 años de edad, Russell Brand, que es mayormente reconocido por ser el exesposos de Katy Perry, acaba de ser oficialmente acusado de violación, abuso y agresión sexual en el Rei Unido. Ahora, el también actor ha salido a defenderse y en un video para sus redes sociales, admitió sus adicciones, como a las drogas y el sexo, pero niega abusar sexualmente de esas mujeres.

Desde el 2024, Russell ha enfrentado cargos por parte de cuatro mujeres, que aseguran sufrir de agresión y abuso sexual por parte del comediante, la primera en alzar la voz, dijo que ocurrió en 2006 cuando trabajaba en Big Brother's Big Mouth, momento en que él tenía 30 y la demandante 16 años. La mujer asegura que él la aprisionó y le "metió el pene a la fuerza por la garganta" y no la dejó hasta que golpeó fuerte en su abdomen en repetidas ocasiones.

La segunda afirmó que fue el 1 de julio del 2012 en la casa de él en Los Ángeles, afirmando que la violó contra la pared, por lo que fue al Centro de Tratamiento de Violación (RTC) en el Centro Médico de UCLA en Santa Mónica y "proporcionó su ropa interior y otras muestras como evidencia, que fueron congelado". La tercera dijo que fue en 2013, y que solo la agarró la metió a la cama y trató de violarla, pero gritó fuerte y él la liberó, pero estaba furioso y la despidió. La cuarta y última fue su ex, Jordan Martin, su libro del 2014, KNot: Entanglement with a Celebrity, lo acusó de agredirla sexualmente y abusar física y emocionalmente de ella durante los seis meses que salieron, desde febrero del 2007.

Ahora, que oficialmente está siendo acusado de abuso, agresión sexual y violación, Brand mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, afirmó que es completamente una mentira, asegurando que tuvo muchos errores y adicciones, pero que no era ese monstruo que dicen: "Siempre les he dicho que cuando era joven y soltero, antes de tener esposa y familia, era un tonto. Fui drogadicto, adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui fue un violador. Nunca he tenido relaciones sexuales sin consentimiento; rezo para que puedas verlo en mis ojos".

Cabe mencionar que Brand deberá de comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 2 de mayo de este 2025, para comenzar oficialmente con el juicio. Por otro lado, el superintendente detective, Andy Furphy, aseguró que todas las mujeres que comparecerán, tienen el total apoyo de las autoridades competentes: "Las mujeres que han presentado denuncias continúan recibiendo apoyo de oficiales especialmente capacitados".

La investigación de la Policía Metropolitana continúa abierta y los detectives piden a cualquier persona afectada por este caso, o que tenga información, que se presente y hable con la policía", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui