¿Traición a Pablo Montero? Mariana Seoane expone que "siempre fue así" de violento el actor

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Mariana Seoane en su más reciente entrevista habló de la agresión de Pablo Montero a actor que participaba en su obra de teatro, Enrique Madrid, que además se decía ser su amigo, asegurando que no estaba de acuerdo, pero exponiendo que "siempre fue así" de violento, ¿acaso traicionó al actor de Televisa?

Montero sigue en el centro del escándalo después de que saliera a disculparse en el escenario de la obra de teatro, Perfume de Gardenias, y que su colega, Enrique, exigiera públicamente un alto a la violencia, además, de brindar entrevistas a Venga la Alegría en la que lo acusa de amenazarlos y de causar su despido en dicha producción. El productor Omar Suárez ha negado los actos de violencia y asegura que la víctima es el responsable de todo.

Ante tantos dimes y diretes, la prensa ha pedido opiniones a varias celebridades de la obra y amistades de Montero, como lo es la actriz de Mar de Amor, quien aseguró que no tiene nada que decir, más que se sabe que Pablo es un hombre del norte que no es de aguantar mucho y si se le hace algo se enoja rápidamente: "Lo único que me enteré es que sucedió eso, pero luego vi que salió a dar una disculpa pública, entonces, no quiero saber ahorita, porque no quiero... está muy bien mi relación con Pablo, pero, quiero sí decirles, que él siempre ha sido así, como buen norteño, mecha corta".

Con respecto a si cree que el actor de Fuego en la Sangre estaba ebrio o drogado al momento del altercado, Seoane declaró que no sabía nada al respecto, que ella no estuvo para saber, pero que cree que se debería dejar pasar, porque ya ofreció disculpas sinceras públicamente: "No necesariamente, la gente me está preguntando que opino, que si estaba ebrio, que si estaba esto, yo no estaba ahí, yo no puedo opinar, pero sí se vale que la gente se equivoque y que pidas disculpas, es lo único que puedo decir".

La actriz de En Tierras de Esperanza, destacó que ella no apoya la violencia bajo ninguna circunstancia, pero que se le debe de reconocer a Pablo que haya salido a dar la cara, ya que no muchas personas son capaces de salir y decir que actuaron mal y pedir perdón con arrepentimiento, como lo hizo su amigo: "La violencia no está padre, pero el pidió una disculpa y eso está bien, porque eso requiere valor, porque hay gente que no pide disculpas y hace lo mismo".

Una vez más, destacó que ella no podía decir si el intérprete de Mi Piquito de Oro estaba o no intoxicado, y destaca que tal vez haya una conversación o una acción que se desconoce y sacó de casillas al histrión: "No sé si fue un tema de adicción o si fue un tema de lo que yo te digo, o sea, sucedió, escuchó algo, que se yo, y no le gusto y vámonos, no he hablado con él, pero sí me dio gusto que si pidió disculpas".

Finalmente, Mariana se negó rotundamente a dar más declaraciones, afirmando que Montero es su amigo y después de su imprudencia sobre una inasistencia al teatro, aprendió la lección de no estar metido en temas que no son suyos: "Los amigos, como las relaciones, tenemos de pronto roces y cosas y es muy normal, y cuando la gente se molesta y hay amor, lo más importante es el amor y arreglar las cosas, yo siempre digo la verdad, pero en este caso no sé que pasó, entonces no puedo opinar".

Fuente: Tribuna del Yaqui