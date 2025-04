Tras 20 años retirada, exactriz de Televisa llega a 'Hoy' y habla de su regreso a las novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se retiró de Televisa hace 20 años y que años atrás apareció irreconocible, dio una gran noticia a sus seguidores a través de una entrevista con el programa Hoy. Resulta que la también cantante y conductora confesó que desea regresar a la actuación, por lo que no descartó pronto dar una sorpresa a todos sus fans.

Se trata de la guapa Graciela Mauri, quien comenzó su carrera artística cuando apenas era una niña y quien es hermana del reconocido actor Toño Mauri. Su primera oportunidad en la televisora de San Ángel fue gracias al melodrama Mundo de juguete (1974-1977) cuyo tierno personaje la catapultó a la fama internacional. Después se unió a otras novelas como Gotita de Gente y Cómo duele cantar, pero luego hizo una pausa para dedicarse a la música.

Tras triunfar con varios discos durante su juventud, la famosa actriz regresó a los melodramas en su etapa adulta cuando formó parte del elenco principal de Sueños y Caramelos en 2005. Desafortunadamente, las últimas dos décadas solo ha hecho apariciones especiales en diversos proyectos del Canal de Las Estrellas, pues decidió dedicarse a la fotografía y a su familia.

Graciela Mauri comenzó su carrera desde que era niña

Por fortuna, la exintegrante del grupo Fresas con crema ha dado esperanza a sus fans de tener intenciones de regresar a la actuación. Así lo confesó ella misma en entrevista exclusiva con reporteros de Hoy: "Me encantaría ¡sí! me encantaría, soy fotógrafa y me dedico a lo mismo, a comunicar con ustedes pero a través de un lente, esa es mi pasión, pero mi vida es la pantalla y sobre todo la conducción".

No obstante, Graciela aclaró que de momento no tiene ninguna oferta y se encuentra enfocada en ver triunfar a sus hijos: "A ver qué viene, pero por lo pronto disfrutando los triunfos de mis hijos, dices 'esto es la vida, tener la fortuna de hacer lo que amas'". Asimismo, la actriz contó porqué su hermano Toño Mauri no los acompañó en el evento: "Ahorita está en Sevilla porque mi sobrina se fue a vivir allá, iba a venir pero tuvo un problema con el avión...".

Y al recordar que su consanguíneo estuvo al borde de la muerte hace casi 5 años, Mauri declaró: "Le doy gracias a Dios porque él es un milagro, lo veo y veo ángeles, a Dios, a la Virgen, veo a todos en él". Cabe resaltar que todo el elenco del matutino de Televisa apoyó el regreso de Graciela a las novelas, destacando también que la famosa está más guapa que nunca.

Graciela Mauri desea volver a la actuación

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy