¿Desahuciado? Actor de Televisa tiene cáncer y devastado da trágica noticia en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador, Héctor Soberón, desgraciadamente, después de verse envuelto en escándalo de paternidad, un divorcio y el drama con Michelle Vieth, por filtrar video en la intimidad, ahora, ha dado una trágica noticia ante las cámaras de Ventaneando, en donde lució devastado, pero con esperanza. El histrión señaló que le diagnosticaron cáncer, ¿acaso fue desahuciado?

Después de todos los escándalos que envolvieron la vida del actor de filmes como Prisionera del Lente, en un reciente encuentro con la prensa, dejó de lado la polémica y reveló que hace unos cuantos meses atrás le detectaron cáncer de mama, y que para él esto fue de reflexión: "Yo tuve un tumor. Afortunadamente, ahí estamos. Estuve haciendo mucho tiempo labor de que dije 'Señores hay que tener conciencia, el cáncer no excluye a nadie'".

Soberón destacó que tener cáncer no es motivo para dejarse caer, que no es sentencia de muerte siempre y cuando sea detectado a tiempo, por lo que exhorta a los hombres y las mujeres a siempre explorarse y no ignorar las señales del cuerpo, el actor de Corazón Apasionado, destacó que su hermano también está pasando por eso y es una enfermedad complicada pero no imposible de superar: "El que te diagnostiquen cáncer no es sentencia de muerte, siempre y cuando hay que tomar precauciones, hay que autoexplorarse. Tanto el hombre como la mujer. Y si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte. Es una enfermedad dura".

Héctor Soberón. Internet

Con respecto a como se dio cuenta que había algo mal en su salud, el actor de Pequeña Traviesa, donde conoció a Vieth, declaró que comenzó a sentir mucho dolor en el pecho, fue a estudios y se lo detectaron en primera etapa, por lo que iniciaron con un tratamiento, que afortunadamente funcionó y no requirió nada invasivo: "Comencé a tener dolor y afortunadamente no me operaron. Fue tratado solo con medicina y ya. Por eso hay que crear consciencia, porque dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama. No pasó a mayores, se detectó a tiempo".

Finalmente, el ex de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, mencionó que el saber que tienes cáncer pega fuerte, pero por eso es necesario estar en constante chequeo y para él, fue un punto para analizar sus emociones y su vida, para mejorar y hacer las cosas diferentes: "Te pega y empiezas a hacer un examen de conciencia de todo lo que haces y de lo que has pasado. Y hablando con muchas personas, el cáncer es 'provocado por muchas emociones'. Te cambia todo, el sentido de la vida, cambia el sentido de ver las cosas y de como analizar".

Fuente: Tribuna del Yaqui