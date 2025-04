Imelda Garza Tuñón exhibe último mensaje que le envío a Maribel Guardia: "Déjanos en paz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica cantante y actriz, Imelda Garza Tuñón, harta de que se le culpe a ella de todo y que le insulte y amenace, acaba de emplear sus redes sociales para exhibir el último mensaje que ella de manera personal le envió a Maribel Guardia, destacando que jamás le ha hecho algún daño, demostrando que solo le pidió dejarlos en paz, y que comprenda el daño que le hace a su propio nieto, José Julián Figueroa.

Durante su encuentro con Sale el Sol, Hoy y otros medios de comunicación, Maribel aseguró que tiene miedo y culpaba a allegados de Imelda si le pasaba algo, además de señalar que su exnuera, no le envió un mensaje de reconciliación, sino una amenaza: "Lo último que ella me escribió fue una amenaza. Ante esto, Garza Tuñón compartió que ella también recibe amenazas y desmintió a la actriz de Corona de Lágrimas, exhibiendo todo lo que le ponen por su culpa.

Pero eso no fue todo, pues la actriz de la obra Princesas, también compartió una captura de pantalla de su WhatsApp en el que se puede ver el último mensaje a Guardia, demostrando que no fue una amenaza, sino una súplica para que detenga todo, que José Julián no la quiere cerca: "Maribel, déjanos en paz, deja de pedir la custodia que no es tuya. Por respeto a ti he dicho que sí se acuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no, las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar".

Imelda en el mensaje le asegura a la actriz de Muchacha Italiana Viene a Casarse, que le dejó un daño profundo a José Julián, tanto que ahora llora cuando gente desconocida se le acerca en la calle, destacando que él rezaba por poder estar de regreso con su madre y no con ella: "Se despierta por las noches llorando diciéndome que sueña que nos separan, si en lugares públicos se me acerca gente llora también, me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos".

Finalmente, la actriz de La Sirenita, declaró que tenía mucho coraje de ver lo que le ocasionó a su hijo, afirmando que es un daño de por vida, asegurando que con estas acciones, lo único que hizo fue pisotear el recuerdo de Julián Figueroa, y había faltado a sus verdaderos deseos, ya que él deseaba que todos pudieran estar juntos, unidos en paz y unidad, pero con la demanda lo destruyó todo. Cabe mencionar que debajo se ve que hay más mensaje, pero no deja ver que sigue.

¿Crees que no me da coraje lo que le hiciste, lo que me hiciste y a mi familia? Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación y eso nunca te lo voy a perdonar. Quieres dañar y dañar. ¿Buscas hacer otro Julián? Él jamás hubiera estado de acuerdo contigo, distorsionaste y pisoteaste su recuerdo; él nos quería unidos y ve hasta donde llegaste", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui