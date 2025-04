"No la juzgo": Cazzu habla de Ángela Aguilar; revela si demandó a Christian Nodal por Inti

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida rapera argentina, Cazzu, finalmente ha decidido acabar con los rumores que la rodean, por lo que por primera vez habló contundente sobre su situación con Ángela Aguilar, afirmando que "no la juzgo" y realmente no hay un problema con. En cuanto a su actual relación con Christian Nodal, la famosa cantante reveló si es verdad que lo demandó por Inti Nodal, para que no conviva con su esposa y por más dinero de manutención.

Después de que se lanzara su nuevo tema, Con Otra, se dijo que esto era un ataque directo a la nueva esposa de su expareja y padre de su hija, comenzando desde ese momento a decirse mucho al respecto, incluso en X, antes conocido como Twitter, le celebraron que hiciera eso, mientras que otros la criticaron pidiendo que la superara. Ahora, después de tantos dimes y diretes, es la propia Cazzu que sale a aclarar esto en una entrevista con reportero argentino.

Uno de los reporteros del programa LAM en Argentina, al ver a la intérprete de Nena Trampa en su auto, no dudo en interceptarla y preguntarle directamente si era verdad que su tema es contra la joven Aguilar, a lo que declaró que "es una fantasía" y sí se inspira en algo, pero no en ella, incluso negó que haya pedido al creador de Adiós Amor que no dejara que conviviera con su hija: "Nunca hubieron, ni existieron ninguna de esas conversaciones legales, nosotros tenemos una relación formal como tiene que ser, por el bien de nuestra hija".

La intérprete de La Cueva, destacó que por el momento ella se encuentra muy bien, soltera y feliz enfocada en seguir creando música, que es lo que le apasiona: "Super bien, enfocada en mi música, todo normal en la vida mía". Siempre manteniendo una sonrisa, Cazzu negó que el creador de Ya No Somos y Seremos, tenga problemas legales por su culpa, y aunque afirmó que no hablara de eso, sí aseguró que tanto ella como él, solo hablan por la niña y están de acuerdo: "Solamente no, información de la niña. Estamos de acuerdo, son cosas que se mantienen en privado porque ella está bien, la cuido y crio con amor".

Finalmente, Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, al ser cuestionada directamente si tiene "bronca" con la hija menor de Pepe Aguilar, ella afirmó que no, que no juzga para nada ninguna de las cosas que hizo o no la joven, y ella es feliz de que todos a su alrededor sean felices: "No la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ellos y, de hecho, si son felices me encanta. Hay que saber desde donde crear".

Fuente: Tribuna del Yaqui