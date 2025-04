¿Pleito por la herencia? Pati Chapoy confirma problemas por testamento de Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque apenas ha pasado poco más de un mes de la muerte del conductor Daniel Bisogno, ha salido a la luz que su familia está enfrentando un conflicto por el tema de la herencia. Aunque ellos se han resistido a compartir detalles sobre esta supuesta problemática, fue la periodista Pati Chapoy quien confirmó ante las cámaras que efectivamente hay un problema por el testamento de 'El Muñeco'.

Durante la reciente emisión del vespertino de TV Azteca, todo el equipo de conductores estaban hablando acerca de la acusación que hizo Imelda Garza Tuñón contra Marco Chacón y Maribel Guardia, a quienes culpó de presuntamente falsificar el testamento de Julián Figueroa, el cual señala que todo lo que perteneció al joven cantante será únicamente para su hijo, José Julián. Y es que Ime afirma que su esposo no dejó testamento.

En ese sentido, Pati señaló que está ocurriendo algo similar tras la muerte de Daniel, ocurrida el 20 de febrero, dejando entre ver que sí hay una disputa entre los familiares del fallecido por la herencia: "El señor Daniel Bisogno no dejó testamento y dejó desprotegida a su hija, así que aquí tenemos a Daniel Bisogno que hablaba maravillas de su hija ¿no?", expresó alzando la voz. En tanto que Linet Puente agregó: "Se le dijo".

Pati Chapoy habló de la herencia de Daniel Bisogno

Supuesta pelea por la herencia de Daniel Bisogno

El comentario que hizo Pati sobre la herencia de Daniel hizo pensar a muchos que estaba confirmando problemas por este tema entre los familiares de la presentadora. Y es que desde hace varios días se reportó que los familiares de 'El Muñeco' presuntamente estaban enfrentando tensiones porque la exesposa del famoso, Cristina Riva Palacios, quería hacer valer la palabra de Bisogno, quien aseguró que su último deseo es que todos sus dineros y bienes fueran para su hija.

La periodista Ana María Alvarado fue quien compartió esta información: "Ella dijo 'bueno, todo para Michaela', casi quería tomar posesión de todo lo de Daniel Bisogno". Presuntamente, Alex Bisogno y su hermana Ivette estaban pidiendo que el padre de Dani no quedara desprotegido, por lo cual se vaticina un problema porque el conductor murió intestado: "No es todo para la niña, no están del chongo pero tampoco es que haya una relación tan tersa", dijo Ana.

Hija de Daniel Bisogno sería la única heredera

Fuente: Tribuna