Poncho de Nigris ofrece 50 mil pesos a su progenitora para que cierre sus redes sociales

Comparta este artículo

Allende, Nuevo León.- Al parecer dentro del medio artístico hay otro caso muy similar al de Gala Montes y Crista Montes, se trata de Alfonso de Nigris Guajardo, mejor conocido públicamente como Poncho de Nigris, un presentador y actor de televisión que se encuentra muy molesto con su madre desde aproximadamente noviembre del 2024, cuando se dice que por algunas polémicas declaraciones que realizó la mujer ocasionó esa ruptura definitiva.

De acuerdo con información de TVNotas, el exparticipante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México 2023, se indignó bastante con Leticia Guajardo porque proporcionó una entrevista al programa De primera mano, donde aseguró que el apoyo que su hijo le daba no era suficiente para cubrir sus gastos básicos. Sin embargo, la cosa no quedó ahí porque recientemente Leticia presentó interés en ser entrevistada por Adrián Marcelo.

No obstante, el hombre de 47 años no se quedó callado y a través de su cuenta de X (antes Twitter) expresó su sentir: "Lo que hizo la mamá de gala montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, Espero que conmigo no le juegue a esas mam...*s que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea", aseguró de Nigris refiriéndose al comediante Adrián Marcelo.

De igual forma, el esposo Marcela Mistral ha sido muy criticado en redes sociales por ofrecerle a su madre 50 mil pesos mensuales si accedía a cerrar todas sus cuentas en redes sociales, algunos seguidores pensaron que el propósito era silenciarla. Pero él explicó por medio de una entrevista que su objetivo era proteger a su familia, aunque los usuarios siguen comentando que les parece todo muy extraño.

Poncho de Nigris advierte a Adrián Marcelo que no se atreva a entrevistar a su madre

Por último, agregó el exfutbolista que ese tipo de padres deben estar muy lejos porque terminan dañando a tu familia. A su vez, añadió que si alguien opina distinto es porque no lo ha vivido y volvió a comentar el tema de de Adrián Marcelo entrevistando a la señora Crista, dejando en claro que considera que si los papás se unen a los enemigos de sus hijos es como si escogieran que murieran.

Fuente: Tribuna