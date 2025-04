Se reveló su heredero: Jorge Ortiz de Pinedo no consigue trasplante y da triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente el reconocido actor, Jorge Ortiz de Pineda, acaba de brindar una entrevista en la que dio la tan triste noticia que pese a que tiene un par de años en la búsqueda, aun no consigue trasplante de pulmón, que viene necesitando para sobrevivir en su batalla contra el cáncer. Dado a sus años enfermo, y consiente de que podría perder su lucha, reveló quién es el heredero de su fortuna, que ha forjado gracias a su carrera artística de más de 50 años.

El productor y actor de Una Familia de Diez, tiene mas de 10 años luchando contra cáncer en sus pulmones, y consiente de que en cualquier momento puede irse, ha dejado estipulado al heredero de toda su fortuna, aunque no ha pensado mucho en u muerte, quiere dejar todo en orden para evitar pleitos: "No he pensado en nada, todos me preguntan y nadie Me he m6ha cuestionado más que tu y nunca me he preguntado qué va a pasar, lo único que sé es que tengo todo arreglado, mis hijos están conscientes de lo poquito qué hay se repartirá entre todos".

Ahora, durante su encuentro con la prensa, Ortiz no tuvo reparo en señalar que tristemente sigue en espera del órgano, pero que hay muchos factores en que influyen para recibirlo, destacando no pierde la fe: "Todavía andamos siguiendo un trasplante por ahí, todavía no hay noticias". Pese a la seriedad del momento, Jorge se tomó unos segundos para bromear al estar en silla de ruedas: "Esto se llama scooter. Sí, sí puedo caminar, pero para que caminar si tengo un scooter".

El estar enfermo no quiere decir que tenga que estar triste, ni enojado, ni mucho menos y menos si vengo al estreno de una película que habla de un problema muy especial, muy serio, que es el autismo

Gaby e mi ángel de la guardia, es la primera que se dio cuenta que tenía cáncer, fue la que me llevó al hospital, yo decía que no tenía nada. Me ha acompañado en todo este proceso y anda conmigo para arriba y para abajo

Fuente: Tribuna del Yaqui