¿Televisa lo vetó? Nicola Porcella estalla por tacharlo de alcohólico; hace fuerte confesión

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor, Nicola Porcella, acaba de brindar una entrevista para aclarar el más reciente de sus rumores, por lo que no pudo evitar estallar furioso, después de que un canal de YouTube lo tachara de alcohólico y de llegar a trabajar en estado de ebriedad a sus proyectos, afirmando que ya está afectando en su trabajo, por lo que hizo fuerte confesión que dejó a todos en shock, ¿acaso fue vetado de Televisa?

Kadri Paparazzi, hace un par de semanas, aseguró que Nicola se ha presentador a programas, como Qué Buena Hora, pasado de copas, y siguen afirmando que agredió a otra mujer físicamente, por lo cual, el expresentador del programa Hoy, ha decidido no quedarse de brazos cruzados y demandar: "Ahora sí voy a demandar, no lo hice en algún momento porque dije 'de repente la gente tiene una historia y no tienen todo', pero ahora sí, voy a demandar, ya hablé con mis abogados, ya me cansé, no me importa a la persona que tengo que dejar sin nada".

El exhabitante de La Casa de los Famosos México, dejó e claro que no se tentará el corazón, porque tiene como desmentir lo dicho, afirmando que no sería tan tonto como para perder su trabajo por irresponsable, ya sea bebiendo de más o haciendo cosas imprudentes: "Si alguna vez un productor hablara mal de mi, yo le doy la razón, soy la persona más responsable con mi chamba, porque ya la perdí por irresponsable, soy el primero en llegar a Hoy, de saber todo, a Unicable, olvídense".

El exparticipante de Guerreros 2020, agregó que en caso de que él tuviera problemas con la bebida, ni Andrea Rodríguez y tampoco Alexis Núñez, le permitirían salir a cuadro y lo despedirían de inmediato porque no es irremplazable y hay muchos queriendo sus oportunidades: "Creo que ningún productor a nivel de Alexis Núñez, y al de Andrea Rodríguez, no creo que dejarían que alguien deje tomado, o sea, me sacaría, como yo hay millones, y me pueden reemplazar con quien sea, Michelle, Omar y yo nos llevamos bien".

Ante esto, el actor de El Amor No Tiene Receta, destacó que a veces lo toma con calma y deja pasar los rumores porque entiende que la información es como un teléfono descompuesto, en el que uno dice algo y se va haciendo grande, pero que ahora, con la pena, no se va a dejar, asegurando que tiene guardada todas las conversaciones, para desmentir lo que sea que se le invente, ya sea de manera profesional como personal.

Finalmente, impacto a todos al revelar que como medida cautelar, él ya mostró toda evidencia de que lo que se dice de él es mentira, tanto a sus abogados como a los ejecutivos de Televisa, señalando que él fue por su propia cuenta para presentar las cosas y evitar problemas: "Que llega algo, yo tengo otros datos con voces y todo, que lo ha revisado mi abogado y Televisa, que fui y les dije 'están hablando de mi, pasa esto, aquí tienen'. No, no, eso es mío, aparte, les dije, por si acaso pasa esto le dije, aquí tiene'".

Fuente: Tribuna del Yaqui