Traición en 'LCDLF All Stars': Alejandra Tijerina y Manelyk González se unirían a 'Fuego'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que muy pronto habrá una nueva traición en La Casa de los Famosos All Stars, pues se ha captado conversaciones entre la famosa reina de belleza sonorense, Alejandra Tijerina, y la reconocida influencer y actriz, Manelyk González, en las que ponen sobre la mesa el unirse a 'Fuego', o al menos aliarse con dos de ellos para evitar ser nominadas, además de que hablaron mal de Niurka Marcos.

Desde hace un par de semanas, la unidad que era 'Tierra' junto a Niruka, Rey Grupero y Carlos Caramelo Cruz, se disolvió, por lo que Alejandra y Manelyk se fueron con ellos tres a 'Agua', cambiando por completo los cuartos a como comenzaron. Desde ese momento, pese a que todos los de 'Tierra' han tenido problemas con todos los de 'Fuego' decidieron aliarse a ellos en contra de ellos cinco, pero sin mucho éxito.

Dado a que el público apoya mucho a la reina de belleza sonorense y a la exparticipante de Acapulco Shore, los miembros de su equipo habían bajado del zoom, además de tener una alianza y conexión tan fuerte que las estrategias les estaba saliendo, hecho que se dice producción detesta, y por eso los productores de Telemundo hacen todo para separar a Manelyk, Alejandra, Niurka, Rey y Caramelo, para debilitarlos.

Aunque no se tienen pruebas, el hecho de que en el cine expongan conversaciones que parecen ser en contra de su propio cuarto, como la ocasión en la que González habló con Luca Onestini sobre Caramelo, o el presunto pacto que habían hecho con Alfredo Adame, realmente ya comenzó a hacer grietas en el equipo, a tal grado que Niurka estuvo a punto de irse de la casa y al no hacerlo dijo que no atendería a nadie y hasta les tiró comida.

Ahora, durante la fiesta del pasado viernes 4 de abril, se demostró que cada vez es más fuerte esta separación y la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy y Tijerina ya se encuentran conversando sobre aliarse a Paulo Quevedo y Luca, que son parte del team 'Fuego' junto a Lupillo Rivera, y a lo largo de la noche, además de hablarlo entre ellas, también le plantearon la situación a los dos galanes, comenzando poco a poco a generar simpatía.

Fuente: Tribuna del Yaqui