'Acapulco Shore': Esposo de Andrea Otaolaurruchi la liga al narco tras 1 año desaparecida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco más de 1 año, los seguidores del reality Acapulco Shore quedaron en shock luego de confirmarse que la exconcursante del proyecto, Andrea Otaolaurruchi, se encontraba desaparecida. Desde marzo de 2024, los fans de la famosa modelo no volvieron a saber nada de ella e incluso se llegó a especular que podría haber sido privada de la vida, pero su caso ha dado un giro inesperado en las últimas horas.

Resulta que el exesposo de Andrea, quien fue señalado como principal sospechoso de su desaparición, ya reapareció en redes sociales contando su versión de los hechos en un video donde acusó a la influencer de haberlo intentado asesinar y por ello está escondida, huyendo de las autoridades. El hombre, identificado como Pablo Peña, aseguró haber sido víctima de un intento de asesinato por parte de su propia esposa:

Yo fui privado de mi libertad, fui casi desvivido por esta persona, no se los cuento para hacerme la víctima, ni mucho menos, simplemente quiero que ustedes sepan la verdad".

Pablo explicó que él miró por última vez a la exAcapulco Shore el 3 de marzo de 2024 luego de una pelea y se quedaron de ver para reconciliarse, pero en ese momento intentaron privarlo de la vida: "Fui víctima de una persona a la que le entregué mi vida, a la que le di mi confianza, a la que metí a mi casa, a mi círculo social y mi familia, y me pagó de una manera muy desagradable", contó el exesposo de la modelo.

Clic aquí para ver el video

Exesposo de Andrea Otaolaurruchi la acusa de ser parte del crimen organizado

Pablo comentó que regresó a su casa en busca de Andrea pero esta ya no estaba y dijo que le había robado grandes cantidades de dinero en efectivo: "Andrea no está desaparecida, creo que ya es momento de que dé la cara... yo lo único que quiero es recuperar mi paz, tú sabes cuánto dinero tomaste en efectivo de esta casa, tú sabes cuánto me robaste, creo que lo más justo es que me des mi paz". Asimismo, el hombre acusó a la Fiscalía del Edomex de estar coludido con personas peligrosas que han ayudado a Andrea para no ser detenida:

Aquí estoy, no me escondo de nada ni de nadie, solo de una Fiscalía corrupta y del crimen organizado", agregó.

El exesposo de la estrella de MTV también dijo que se había enterado que Andrea trabajaba como escort en Polanco, atrapando a hombres millonarios para robarles sus pertenencias y dinero. Asimismo, Pablo compartió que se ha enterado que la mujer de 25 años, al momento de su desaparición, sigue trabajando en la mencionada zona de la CDMX mientras que otros aseguran haberla visto viajando hacia Europa.

Fuente: Tribuna