¿Desaprueba romance? Susana Zabaleta le teme a madre de Ricardo Pérez; aun no la conoce

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y cantante, Susana Zabaleta, recientemente brindó una entrevista a Karla Díaz, en la que se sinceró y acaba de confesar que le teme a la madre de Ricardo Pérez, su pareja desde hace casi dos años, señalando que aun no la conoce por ese inesperado motivo, dejando a más de uno completamente en shock, ¿acaso desaprueba su romance?

Recientemente, Susana estuvo en Pinky Promise y cuando habló con respecto de su romance con Ricardo, confesó que supo que estaba enamorada de él cuando viajaron a Japón, pues la trató como una reina y estuvo pendiente de ella en todo aspecto, afirmando que fue el mejor viaje de su vida: "Cuando me enamoré de él fue cuando fuimos a Japón. Ricardo me trató como nunca nadie me había tratado. Viajar con él fue increíble. Uno se enamora de cómo te trata, y viajar con él fue increíble".

Ante esta situación, enalteció lo detallista y gran organizador que es el co-fundador de La Cotorrisa, señaló que lo mejor de su relación es que la madre de este tenía una agencia de viajes, por lo que era más fácil y cada viaje "es un sueño". Por la manera en que habló de su suegra, Omar Chaparro preguntó cómo se lleva con ella, a lo que la actriz al inicio intentó evadir la pregunta con un "mande", para después confesar que no se conocen.

Zabaleta mencionó que le daba mucha pena el ir a la casa de su suegra y conocerla en persona, pues teme que no vaya a aceptarla por ser 30 años mayor que él, destacando que con su suegro es todo lo contrario, pues ya lo conoce y además de todo se llevan de maravilla: "No la conozco, wey, porque me da mucha pena. Ay, no sé... mira, al papá lo conozco muy bien, y todo está muy bien, pero a la mamá no. Pero, a ver, yo tengo un hijo. Me llega una vieja 30 años mayor y la mato. Me la como. La mamá es la mamá".

Finalmente, Germán Ortega para calmar los nervios de conocer a la madre de su pareja, con quien sale desde finales del 2023, le aseguró que él nunca ha tenido problemas cuando su hija le presentó novios que eran mucho más grandes que ella, pues solo desea su felicidad como todo padre, a lo que Susana destacó que tiene esperanza de que se lleven bien, pues ella ayuda a planear los viajes: "Bueno, espérame, si no me quisiera, no organizaría esos viajes. Yo creo que se va a dar. Va a pasar, pero qué nervios".

Fuente: Tribuna del Yaqui