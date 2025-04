Roger González impacta con romance con galán de Televisa y 'ruptura' de conductor de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Según informes, mientras que el ganador de MasterChef México estuvo trabajando en el matutino, entonces producido por Dio Lluberes, se enamoró de Roger y aparentemente desde el 2018 tendrían una relación amorosa desde hace tiempo. Además de ser vinculado sentimentalmente con el reconocido actor y excompañero de programa, en TV Notas lo sacaron del clóset en el 2019, afirmando que tenían ya un año juntos y seis meses viviendo en la misma casa.

Ahora, después de casi seis años vinculado al 'Chino', se comenzó a decir que se separaron desde hace varios meses y que ahora el exconductor de Zapping Zone tendría romance con Joaquín, por lo que mediante una entrevista con TV Notas, respondió a los rumores tan insistentes, destacando que no era cierto: "Ya estoy acostumbrado... A Joaquín lo conozco desde hace muchísimos años. Lo he invitado a estar conmigo en la radio en los programas. Es un gran artista, no solo actor. Me gusta ver su evolución de tantos años. Cuando salió la nota, nos la mandamos por WhatsApp y nos reímos mucho".

Con respecto al ahora colega de Ferka y Jawy Méndez, y su romance de tantos años, el también actor destacó que 'El Chino' solo es su mejor amigo y juegan mucho con las publicaciones, en especial cuando se hablan de los celos de cada un, destacando que es un hombre muy tranquilo y solo busca su bienestar y "Se supone que mi mejor amigo, 'El Chino', es mi pareja. Entonces lo tomo con mucha alegría. Me da mucha gracia... 'El Chino' también pone historias de: 'Cómo, ¿estás enojado conmigo?. Yo le digo: 'Te voy a invitar de viaje para que se te quite el enojo'".

Roger destacó que como amigo, es muy liberal, y asegura que no le gusta tener opresiones dentro de la amistad, por lo que no le agradan los rasgos tóxicos y prefieres mantenerte soltero y afirmó que él siempre pide a las mujeres y hombres que se autoexploren para prevenir grandes daños: "Nos divertimos mucho. De eso se trata. Con él ni siquiera hay celos de amigos. Trato de tener una relación sana con la gente que está a mi lado. Aunque sí sufre cuando no lo invito de viaje y cuando me llevo a otros amigos. Eso sí".

Finalmente el expresentador de Venga la Alegría, concluyo esto afirmando que su vida personal la va a mantener en privado y no va a hablar nunca con respecto a su situación sentimental o lo que tenga que ver con su persona: "Perfecto, bien. Yo me dedico a esto desde los 11 años. Sé que es parte de esto. La gente habla. Lo mejor de todo esto es tomarlo con mucha gracia y humor. Es mi vida privada. Por lo menos, con eso me quedo para mí nada más".

Fuente: Tribuna del Yaqui