Tiene incurable enfermedad: Actriz de Televisa se desploma en pleno evento; filtran VIDEO

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Verónica Montes, recientemente causó una gran preocupación, cuando en pleno evento cinematográfico, perdió las fuerzas y se desplomó ante varias cámaras de diferentes medios de comunicaciones, quienes filtraron el video en redes sociales, junto a la explicación de qué sucedió. Cabe mencionar que la peruana tiene incurable enfermedad, que le fue detectada hace dos años.

Después de haber salido de La Casa de los Famosos de Telemundo, en el año del 2023, Verónica en una entrevista confesó que tras varios estudios, le diagnosticaron la Enfermedad de Hashimoto, la cual es autoinmune y causa daño a la glándula tiroides, lo que puede llevar a hipotiroidismo (tiroides hipoactiva). Desgraciadamente este padecimiento no tiene cura, pero se puede controlar con reemplazo hormonal.

A dos años de la dura revelación, la reconocida actriz de melodramas como La Piloto y Quiero Amarte, hace poco brindó una entrevista a TV Notas, en la que confesó que actualmente, tras dos años de tratamiento, se ha mantenido estable, pero a veces sí es muy cansado de sobrellevar, destacando que hace para mantenerse estable: "Voy muy bien. Hay días que me siento cansada por la enfermedad, pero debo acostumbrarme y echarle para adelante. He seguido con mi trabajo, ya sin el cansancio que me daba. Gracias a Dios, ya pasé eso. Lo que debo hacer es bajar los niveles de ese padecimiento para estar estable".

Tomo una pastilla para la tiroides. Además, probióticos, minerales y vitaminas. De estas últimas son muchas pastillas las que tomo al día, entre 15 y 20. Me las cambian cada 3 meses, para que mis células estén bien y no me ataque el Hashimoto. No me puedo quedar con las mismas. (Los médicos) ven mis niveles y las modifican de acuerdo con mi energía o si no me crece el cabello", agregó.

Actualmente, destacó que se siente mucho mejor que en el 2023, cuando se lo detectaron y tuvo que lidiar con la peor parte de su enfermedad grabando El Maleficio, asegurando que ya bajó 10 kilos y a veces se siente mal, pero ya no es cada día, simo que es esporádico: "Es que te sientes cansado. Como que la cara te pesa, porque tienes mucho líquido. Aparte, el cuerpo no te da para hacer ejercicio. No tienes la energía de una persona normal. Tienes que forzarte mucho. Es fuerte. Hay días que aún me pasa, pero ya no es todo el mes completo".

Poco después de dicha entrevista, la actriz causó gran preocupación en la premiere del filme Lo Que Dice El Corazón, que se llevó en la Ciudad de México, pues estuvo a casi de perder la consciencia ante las cámaras, así que tuvo que irse unos momentos, y se desplomó. Minutos después, regresó ante las cámaras y explicó que todo estaba bien: "Empecé a ver borroso cuando estaba contestando. Perdón chicos. Es que también yo tengo que comer cierto nivel de azúcar y estos días no he comido mucha azúcar, la verdad. He estado a full en mil cosas y no me he sentado comer bien. Sí, se me bajó la presión".

Fuente: Tribuna del Yaqui