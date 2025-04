"Es cierto": Maribel Guardia sostiene que Imelda la amenazó; teme no volver a ver a su nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados la reconocida actriz, Maribel Guardia, sacó a la luz que había recibido amenazas por parte de Imelda Garza Tuñón y sus allegados, luego de haber interpuesto una denuncia en su contra por la presunta violencia familiar en perjuicio del hijo de Julián Figueroa. Aunque la joven ya manifestó que su exsuegra estaba mintiendo, en una reciente entrevista la costarricense sostuvo sus declaraciones.

Los reporteros del programa Ventaneando la captaron llegando al teatro, previo a una de las funciones de la obra Lagunilla Mi Barrio, y al ser cuestionada sobre que Imelda la desmintió, ella de inmediato respondió: "Pues la verdad que es cierto. Lo que dije es cierto". A pesar de que la cantante y actriz dijo sentirse temerosa por su integridad, manifestó que hasta el momento no cuenta con guardaespaldas, como algunos representantes de los medios de comunicación especularon.

No, yo, mi guarura es Dios, a él me encomiendo".

Y debido a que llegó al inmueble en un auto que no es el suyo, los miembros de la prensa creyeron que cambió de vehículo por seguridad pero ella lo descartó: "No, vine aquí porque mi maquillista me dio un ride. No es por seguridad", expuso la famosa de 65 años. Y debido a que días atrás Imelda aseguró públicamente que Maribel fue la que "abrió la caja de pandora" con respecto a su disputa legal, Guardia únicamente replicó:

Yo no abrí nada, fue ella".

Al escuchar que un reportero mencionó que Tuñón aseguró que aún tiene varios secretos por descubrir, la intérprete de telenovelas como Corona de lágrimas: "Pues híjole, yo tengo muchos". Y como también le mencionaron que la viuda de su hijo comentó que la disputa seguiría, Maribel contestó: "¡Qué bueno!". Sin embargo, inmediatamente rectificó y con una sonrisa nerviosa añadió: "Digo, que bueno no, que bueno no".

Por otra parte, Maribel Guardia externó que no tiene esperanzas en reencontrarse con su nieto José Julián en los próximos días, aunque Imelda declaró que no se negaba a que su hijo y su abuela paterna convivieran el próximo Día de las Madres. "No creo, algún día lo voy a ver", confesó. Finalmente, la artista se pronunció sobre lo dicho contra su esposo Marco Chacón, quien ha sido señalado en torno a la presunta falsificación del testamento de Julián Figueroa.

Está bien, Dios que los acompañe, y que el niño esté bien, yo todo lo que hice es pensando en que el niño estuviera bien. Y sé que va a estar bien. Dios lo va a proteger y Dios lo va a cuidar. Y ojalá que todo esto se acabe porque ahí también entiendo que todos sufrimos, tanto Imelda, como yo, como todos, o sea, no está padre, ojalá que todo se acabe", declaró.

