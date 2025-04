Horóscopos Mhoni Vidente lunes 7 de abril de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, Mhoni Vidente, como cada día, tiene para ti los horóscopos de hoy, en los que revela si la fortuna estará de tu lado este lunes 7 de abril del 2025, haciendo sus usualmente acertadas predicciones para tu signo zodiacal, y que es lo que te va a deparar los astros, ¿vendrán problemas o tendrás ayuda de tus arcángeles?

Horóscopo de HOY lunes 7 de abril de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones del día

Aries

No dejes que las malas energías se apoderen de tu día, cuídate más de los enemigos que no te ven y te desean el mal, recuerda que no todos desean tu bien, por lo que debes de pedir al Arcángel Miguel que te proteja y tu aura quede libre de las energías negativas.

Tauro

Organiza mejor tus tiempos, recuerda que es mejor no dejar las cosas de lado cuando puedes hacerlas hoy, pues así tu energía seguirá fluyendo y regresando a ti con fuerza y vitalidad. En cuanto a lo económico, estás en un gran momento para comenzar el negocio que deseas.

Géminis

Serán unos días de abundancia en lo personal y por fin pones fin a todas las deudas que tenías pendientes, pero traten de no volverse endeudar y administrarte más en tu vida diaria, tendrás un examen muy difícil así trata de ponerte a estudiar más.

Cáncer

Nuevos retos vendrán a tu día, pero gracias a que las energías están a tu favor, podrás salir de todas las encrucijadas. Solo recuerda que para ello debes de confiar en ti, en tu instinto y no permitir que nadie te haga dudar ni te robe tu felicidad.

Leo

Es tiempo de renovar energías y empezar los cambios positivos que tanto deseabas, para que finalmente pueda llegar a ti ese trabajo deseado y comiences a estabilizarte con tu vida económica.

Virgo

No debes de quedarte estancado o las energías positivas no podrán seguir el flujo cósmico, por lo que trata de hacer lo que te haz propuesto, buscar alcanzar esas metas y arma los planes que debes de seguir.

Libra

Los cambios siempre atraen cosas mejores, siempre y cuando se realizan con voluntad y para mejorar, no retrocedas y sigue avanzando con tus sueños y metas, confía más en ti y lucha por tu felicidad.

Escorpio

Días de estar con mucha fuerza espiritual y de entender que todo llega a su tiempo recuerda así que no desesperes por ese cambio que necesitas para estar mejor.

Sagitario

Estás en el momento ideal para que comiences a limpiar tu aura, dejando de lado todos los pensamientos negativos y comiences a confiar en ti para alcanzar esa felicidad. Pero, para ello, debes organizarte mejor en tiempo, espacio y económicamente.

Capricornio

No dejes que tu mal carácter gobierne tu vida y quítate esos pensamientos de rencor que solo te quitan vida, es mejor perdonar y olvidar que eso te va ayudar a creer como personas, es decir, madurar, recuerda que lo que sucede conviene que es tu tiempo de abrir las puertas de la abundancia.

Acuario

Recuerda que es importante que limpies tu contorno y trates de depurar todo lo que no era para ti y verás cómo la vida va ser mas feliz y satisfactoria. El amarillo y naranja serán los colores que traerán abundancia a tu vida.

Piscis

No tengas miedo para tomar decisiones complicadas y difíciles, recuerda que eres un líder nato y tienes una gran capacidad para solucionar los problemas, confía en ti mismo y usa tu razón.

