Imelda Garza Tuñón confirma ataques a Maribel Guardia: "Tenía mucho coraje, me disculpé"

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, Imelda Garza Tuñón, se ha confesado, y ha admitido que es verdad que ella atacó por mensaje a su exsuegra, Maribel Guardia, pero, recalcó que jamás en la vida le ha enviado amenazas, señalando que las ofensas fueron en un momento que "tenía mucho coraje", pero que después de reflexionar y calmarse un poco, también se disculpó por lo que le escribió.

El pasado viernes 4 de abril, la batalla mediática que la actriz de La Sirenita mantiene con Maribel, su exsuegra, causó mucho revuelo, porque la actriz de Televisa la acusó de haberla amenazado por mensaje de WhatsApp, afirmando que no entendía porque Imelda hablaba de una reconciliación, incluso se filtraron mensaje en el que la llamó "vieja bruja". Por su parte, Imelda compartió el verdadero último mensaje a Guardia, en el que solo le pide que la deje en paz y a su hijo, asegurando que solo lo ha dañado.

Ahora, este lunes 7 de abril, en TV Notas compartieron una entrevista de la viuda de Julián Figueroa, en la que Garza Tuñ+on declara que que ella quiere aclarar que jamás amenazó a la actriz de Corona de Lágrimas, pero confesó que sí habló mal de ella y sí le envió mensaje ofensivos: "Le dije cosas muy feas, que después me disculpé. Le dije que era una bruja porque ella mandó a recoger a mi hijo a la escuela y fue junto con Marco Chacón, nos subieron a los dos en calidad de reos a una patrulla".

Imelda agregó que ese momento de coraje fue porque vio a su hijo, José Julián Figueroa, llorando y muy asustado, mientras que ella hablaba con su padre para pedir que llevaran sus abogados y ver que era lo que podían hacer, destacando que fue ahí cuando perdió los estribos y le envío esos mensajes, pero que se disculpó después: "Iba llorando, desesperado y diciendo que su abuela era mala y yo iba muy asustada hablando con mi papá. En ese momento fue cuando le mandé unos mensajes en donde le dije que se iba a quedar sola por mala persona, pero realmente nunca la he amenazado".

La exparticipante de Quiero Cantar, declaró que ella no quería compartir ese último mensaje que filtró en redes sociales, pero que sintió que debía de hacerlo, para dejar en claro que ella jamás ha amenazado a la intérprete de Pollito Con Papas, y si intensión no ha sido dañarla: "El último mensaje que le mande, porque ella a todo mundo a medios de comunicación les está diciendo que no está peleando la custodia cuando en realidad ha metido bastantes apelaciones y sigue intentando meter una controversia familiar".

Finalmente, la actriz de Princesas, señaló que Maribel sigue alegando que no se quiere quedar con José Julián, pero que pese a que ya le demostró que juntos están bien, la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, sigue buscando la manera de que le regresen al niño, por lo que pide que pare: "Sigue peleando la custodia de José Julián, entonces de qué se trata. Si realmente está viendo que yo estoy bien, que el niño está bien y yo ya le dije que estoy bien, ¿por qué sigue peleando una custodia que no es suya?".

Fuente: Tribuna del Yaqui