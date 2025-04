Luto en Televisa: Muere Memo del Bosque tras batalla contra el cáncer: "Mi lucha terminó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos minutos, se confirmó que falleció el reconocido productor Memo del Bosque, quien desde hace algunas semanas se encontraba muy delicado de salud debido a una presunta recaída en el cáncer. La lamentable noticia fue confirmada en las redes sociales del extrabajador de Televisa, quien dejó un desgarrador mensaje de despedida para todos sus amigos, colegas artistas y seguidores.

Mediante su cuenta de Instagram, el exproductor del Canal Telehit habló acerca de los difíciles problemas de salud a los que se enfrentó: "Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más", inició su mensaje. Acto seguido, Del Bosque habló sobre lo más importante de su vida: La familia.

Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno", añadió.

Finalmente, el conmovedor mensaje culminó de la siguiente forma: "Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor", culminó el conmovedor texto, que ya ha alcanzado más de seis mil Likes y ha recibido decenas de mensajes.

La noticia llega 8 años después de que el propio Guillermo informara que había sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta el sistema linfático, y por el cual fue sometido a un trasplante de médula ósea en 2019. En 2020, Del Bosque anunció que estaba libre de esta enfermedad, y aunque todo parecía marchar con normalidad, en 2025 sorprendió al comunicar que estaba enfrentando nuevas complicaciones de salud.

A pesar de que Vica Andrade y el propio realizador mantuvieron gran hermetismo sobre el padecimiento que aquejaba a Del Bosque, se dijo que nuevamente estaba luchando contra el cáncer. Hace apenas unos días, su amigo Gerardo Quiroz había informado que Memo estaba recibiendo un tratamiento en Houston mostrando síntomas de mejoría, sin embargo, algo falló y ahora se confirmó su partida. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna