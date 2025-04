"No sé que hacer": Retirado actor de TV Azteca, desesperado tras diagnóstico de Alzheimer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El retirado acto de TV Azteca y presentador mexicano, Paco de la O, recientemente brindó una entrevista en vivo para el programa Sale el Sol, para hablar sobre su experiencia con el terrible diagnostico de Alzheimer que enfrenta desde hace más de un año con su madre. El histrión se confesó desesperado por la manera en la que ve que su progenitora se viene abajo, asegurando que no sabe que hacer, ni sus hermanos, para ayudarla.

Después de cinco años de haber reencontrado con su madre, tras más de dos décadas separados, el expresentador de La Academia, reveló que hace poco más de un año, su madre fue diagnosticada con Alzheimer. Hace un par de semanas, actualizó la situación, afirmando que cada vez está olvidando más cosas: "Los hermanos nos tenemos que organizar, yo he estado con mi mamá y me dice '¿Qué haces aquí, dónde estoy, cuando me regreso a mi casa?', y todos esos baches".

Ahora, durante su presencia en el matutino de Imagen TV, Paco confesó que tanto él como sus hermanos, actualmente están pensando en como hacer para ayudar a la mujer que les dio la vida, destacando que las dudas e incertidumbres sobre su futuro realmente es un peso muy grande porque quieren lo mejor para ella: "Mi madre tiene 86 años y está enfrentando un problema muy delicado. A la familia nos viene muchas dudas, culpas e incertidumbres".

El exesposo de Gaby Platas destacó que el miedo nace, porque han sido testigo de como en un año su salud mental ha ido en picada, olvidando cada vez más cosas, desorientándose por completo o repitiendo la misma frase cada que hablan, pensando que no lo había dicho antes, por lo que sufren mucho: "Mi mamá, de repente, dio un cambio drástico. En un año, ya era otra. Fue demasiado repentino. Hablaba con ella por teléfono y siempre me decía: 'Qué linda buganvilia estoy viendo', y me hablaba en la tarde y decía lo mismo. Eso duele".

El actor de Corazones Rotos, afirma que tanto él como sus hermanos se han unido mucho y cada uno la tiene una temporada, pero que eso cambiará, pues el especialista les dijo que no era lo correcto, debido a que los pacientes con esta condición necesitan estar en un solo lugar debido a que, con el tiempo, también pierden la capacidad de orientación, por lo que lo único que han comenzado a hacer es mantenerse unidos y ver por el bienestar de su madre, aconsejando a todos los que pasan lo mismo que hagan eso.

Fuente: Tribuna del Yaqui