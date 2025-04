"Una pesadilla": Memo del Bosque así se expresó de su lucha contra el cáncer antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del terrible deceso de Memo del Bosque, recientemente se ha revivido una entrevista del reconocido exproductor de Televisa, en el que él mismo reveló que fue "una pesadilla" su larga lucha contra el cáncer linfático, narrando todo lo que tuvo que pasar a lo largo de dos años, antes de salir vencedor en su primera batalla. Tristemente, en 2025 recayó, y este lunes 7 de abril se informó de su lamentable muerte.

El mundo del espectáculo este lunes 7 de abril del 2025, están de luto por la partida de Memo, y para honrar su memoria, en Unicable recordaron la ocasión en la que él mismo habló de su lucha contra su cáncer, la primera vez que lo padeció. Fue en el 2017, cuando el productor fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, el cual afecta el sistema linfático, y por el cual fue sometido a un trasplante de médula ósea en 2019, logrando ser dado de alta a inicios del 2020.

Un par de años de recuperarse, del Bosque como invitado en Miembros Al Aire, habló de su proceso, que tachó de una "pesadilla", revelando que a sus citas llegaba con mucho ánimo y poco a poco, conforme iba pasando el medicamente, aumentaba la pesadez, las nauseas, el sueño y los siguientes días, eran peor. Pero, agregó que para calificar a su trasplante, se sometió a 4 sesiones más agresivas que casi lo matan: "Me hago dos quimios muy fuertes, una cada mes, me mataron, eran más fuertes que las 12 que me habían hecho antes y no doy el nivel, el rango, para poderle dar al trasplante, y me tengo que someter a una tercera y una cuarta".

El productor de Nosotros Los Guapos y Otro Rollo, destacó que finalmente, tras dar el rango, decidió que se hiciera todo el proceso de inmediato para estar en Navidad del 2019 en su hogar, pero que no fue así, señalando lo complicado que fue el proceso para su autotrasplante: "Fue una pesadilla los 33 días. Ya dentro del proceso del trasplante, me ponen un catéter, con entrada y salida y te llevan una máquina y te sacan sangre, pasa la sangre por la máquina, y empieza a decir, está es buena, está es mala, empieza a recolectar, requiere dos millones buenas".

El esposo de Vica Andrade, destacó que una vez que no tuvo dichas células y las congelaron y pasaron proceso de tratamiento, le dieron "8 quimios en cuatro días, tenían que quedar las defensas en cero, porque te tienen que matar las defensas para que cuando te hagan el trasplante, debes empezar en cero, sin defensas". Una vez que lo consiguieron, dándole quimios cada 12 horas, comenzó el proceso de pasar sus propias células, lo cual expresó que fue lo peor, pues sintió que se iba a morir, que no podía y se desmayó.

Memo destacó que es normal, que el proceso dura más de un día, pero que el segundo día, le aseguraron que los asustó porque se fue a los 20 minutos y cuando regresó todos estaban en pánico. Afortunadamente pasó todo, y sus células congeladas debían llegar a la médula para generar nuevas células y nuevas defensas, pero, ahí se enfrentó a una bacteria en la sangre, que es normal, la cual baja la presión del corazón, no llega suficiente sangre a órganos. Por fortuna, pudo superarlo y el 26 de diciembre estaba listo para comenzar su proceso de ser dado de alta.

