Arturo Carmona revela problemas en negocio con Cruz Martínez por demanda de Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y deportista, Arturo Carmona, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en el que se sinceró sobre la arreglo estético de su hija, y también de los problemas en el negocio que tiene con el polémico productor musical, Cruz Martínez, a raíz de que la querida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, interpusiera en su contra una demanda por violencia y de divorcio.

Carmona, además de ser un reconocido actor de Televisa, presentador y exfutbolista, en los últimos años ha probado suerte en el mundo de los negocios, por lo cual creó una sociedad con el productor musical de los Kumbia Kings y con la madre de su hija, que estaban casados en ese momento, y que al parecer, actualmente se encuentra enfrentando unos problemas, a causa de la separación entre Alicia y Cruz, que además enfrentan demanda por violencia familiar.

El actor de Un Camino Hacía El Destino, reveló que aunque el tema entre la denominada 'Güerita Consentida' y Martínez no debería afectar a la banda, la gente los asocia y al parecer, por ello han tenido perdidas importantes en ingresos, por lo que pide s piense en las familias de los músicos y cantantes de la banda: "Hay cosas que aunque no se deben de mezclar, de una u otra forma la gente también los mezcla, pero también hay que entender que hay muchas familias que comen de esta agrupación".

El exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, aseguró que los chicos de la banda no están de acuerdo con ciertas cosas, y no le dan la razón a nadie, y se mantiene al margen de todo, por lo que pide a a gente que comprendan que ellos son inocentes de lo que haya hecho Cruz: "No estamos de acuerdo nadie con muchas cosas, con eso no te quiero decir si tenga o no tenga la razón, pero pues nosotros estamos trabajando, al final hay que trabajar, los tiempos, la industria, está complicada y los muchachos no tienen la culpa de lo que haya sucedido".

Finalmente, Arturo se dijo orgulloso de su hija, Melenie Carmona, afirmando que el arreglo estético que se hizo, fue apoyado por él y toda la familia, porque al final es algo que a ella la hizo feliz, recalcando que investigó bien a sus médicos y su vida jamás corrió ningún peligro, que para él es lo más importante: "Para mino era necesario, pero es importante que mi hija se sienta bien consigo misma, ella sabía que no lo necesitaba, pero era algo ahí, esa espinita, que al final decidió hacerlo y yo la apoyé. Está bien, está contenta, fue un cariñito que decidió hacerse y se siente mejor".

Fuente: Tribuna del Yaqui