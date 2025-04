¿Cómo puedo restringir mis estados de WhatsApp? Así puedes editar tu aplicación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En últimas fechas WhatsApp, la aplicación creada por los ucranianos Jan Koum y Brian Acton, ha tenido muchas modificaciones, algunas han gustado, pero la gran mayoría en realidad no han sido del agrado de los usuarios, por ejemplo, una de las que menos convenció a sus clientes son los avisos de “grabando audio...” y “escribiendo...” afortunadamente para muchos fueron remplazadas por un micrófono y tres puntos suspensivos.

Ante todo, si lo que se desea es ocultar las historias de WhatsApp se puede hacer algo muy parecido a lo que sucede con las historias de Instagram, solo que aquí es necesario ir a la opción de privacidad de estados, para llegar hasta ahí se debe primero entrar a la lista principal de chats. Una vez en el lugar se presiona en la tecla derecha para ir a estados y aquí los pasos son más fáciles porque es ir a seleccionar mi estado, continuar con añadir estado y finalmente privacidad.

Por lo tanto, después aparecerán tres posibles elecciones, una dice mis contactos y al dar clic se refleja una lista con todos los números que están disponibles, por lo que en la parte superior permite que pueda ver un “ocultar para...” y al aceptar podrá ir seleccionando los conocidos que no tendrán acceso al material. Asimismo, también hay otra posibilidad, sería el solo compartir justo abajo de mis contactos, aquí es lo inverso, puesto que permite agregar a los que se les dejará ver las fotografías o videos que se suban.

Sin embargo, la mensajería más famosa en México sigue en constante innovación y hay algunas nuevas herramientas que ciertas personas no han terminado de conocer o no se han dado la oportunidad de aprender. Ahora es posible aceptar una llamada aunque no se tenga tiempo de responder y esto es porque existe un botón para silenciar el micrófono, es así que una vez desocupada la persona atenderá al amigo que está en el otro lado de la línea.

En la actualidad la compañía permite que a cada mensaje que llegue en lugar de responder con un largo texto los miembros tienen la facilidad de colocar un emoji con forma de corazón, un me gusta, un rostro molesto, entre otras reacciones que están disponibles. A su vez, una de las más aceptadas es Meta AI, algo que muestra que la inteligencia artificial llegó para quedarse, al punto que hasta la usa WhatsApp.

Fuente: Tribuna