¿Hipocresía? En 'Hoy' honran a Memo del Bosque, pero afirman tenía pleito con Televisa

Ciudad de México.- Mientras que en el programa en vivo de Hoy, los presentadores como Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se veían devastadas al rendirle homenaje al querido productor y amigo, Memo del Bosque, en YouTube uno de los famosos reporteros de la empresa, reveló que había un desacuerdo con Televisa y el ahora difunto, ¿acaso entre el productor de Otro Rollo y la empresa había pleito legal?

El pasado lunes 7 de abril del 2025, es una fecha que quedará marcada para Vica Andrade, los tres hijos de Memo y su familia, pues desgraciadamente fue el día en el que perdió la vida a sus 64 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer linfático. En el matutino de Andrea Rodríguez Doria, que seguía al aire al momento del anuncio, reacomodaron todo para rendirle un homenaje, en el que todos los presentadora hablaron maravillas del productor y le agradecieron entre lágrimas todo lo que hizo.

El productor de Nosotros Los Guapos, en marzo del 2023 lanzó un comunicado en el que informó que ya no formaría parte de dicha televisora, expresando que: "Hoy, después de 30 años, digo adiós a mi casa Televisa, donde trabajé feliz gran parte de mi carrera profesional", agradeciendo a sus jefes por "toda la historia de vida compartida", asegurando que esto era una decisión propia para enfocarse más en proyectos personales.

Pero, pese a que declaró que todo fue en sana paz, cuando Jorge 'El Burro' Van Rankin, reveló que fue despedido "injustificadamente" de Miembros Al Aire, el querido productor de televisión, a través de sus redes sociales no dudo en arremeter en contra de los altos mandos de Televisa, señalando que le hicieron algo parecido: "Ánimo @burrovan, si ya sabes como son en Televisa Networks que toman decisiones vicerales en base a intereses personales. Ya te contaré mi caso"

Dado a su reciente deslindamiento de la empresa de Emilio Azcárraga, muchos afirmaron que por eso dejó la televisa pese a sus 30 años de trabajo, por lo que en su cuenta de Instagram salió a desmentirlo, afirmando que se trató de un tema de muchos años atrás, en el pasado que ya estaba arreglado: "Me han preguntado sobre esta foto y el mensaje escrito, claro que pronto les contaré cómo fue que me quitaron Telehit, algo ya del pasado pero que vale la pena contarlo". Esto no dejó del todo convencido a sus fans.

Ahora, después de su lamentable deceso, el reconocido reportero, Ernesto Buitrón, mediante su canal de YouTube, compartió su última entrevista con el productor de El Minuto VIP, y en la leyenda señaló que antes de morir no se había podido arreglar con Televisa en cuestión de unas negociaciones. En el video compartido, se aclara que el contexto no fue una pelea mala, sino que estaba en negociaciones para que terminaran un proyecto que tenían juntos.

