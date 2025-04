Lety Calderón envía a su madre a asilo y responde contundentemente a quienes la critican

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Lety Calderón, recientemente brindó una entrevista en la que confirmó que sí envió a su madre a un asilo, pero agregó que para tomar dicha decisión le costó trabajo, pero al final, una angustiante razón, la llevó a tomar estas acciones, respondiendo contundentemente a todo aquellos que en vez de entender sus motivos se la han pasado criticando sus elecciones, como su método de crianza.

La actriz mexicana de novelas como Esmeralda, se sinceró sobre los motivos por los que llevó a cabo esta acción, a pesar de las críticas que ha recibido, y recalcó que su progenitora está feliz y recibe la atención necesaria en ese lugar: "Porque mi papi murió hace 4 años y mi mami vivía sola en una casa en Xochimilco, donde ahora haces casi 2 horas y media para llegar, y sobre todo que nos daba muchísimo miedo eso de que hace que ahí. Si se fuera a caer, que se sentía mal, ¿cómo llegábamos? Estábamos angustiados y la verdad es que empezamos a buscar asilos".

De la misma manera, aclaró a Televisa Espectáculos durante su entrevista, que no fue sencillo encontrar el sitio que cumpliera con sus expectativas, debido a que estaban buscando lo mejor para su madre, pero sobre todo que ella pudiera estar a gusto, feliz y bien atendida: "Con todo respeto lo digo, hay muchos asilos muy lindos, pero no era lo que nosotros buscamos ni queríamos para mi mamá. Hoy en día también ya se están abriendo más estas casas de retiro que, sobre todo en Europa, en España particularmente, yo las vi. Es como el Seguro Social acá, allá pagas por tu retiro y entonces son casas impresionantes".

Asimismo, Lety explicó que se encuentra tranquila porque tiene completa libertad de visitar a doña Carmen León cuando ella lo desee, que era de sus principales preocupaciones al buscar el lugar, pues le interesa pasar tiempo de calidad con su progenitora: "Ayer fui por mi mamá y está en su clase de yoga. Es como un hotel donde tienen su restaurante, su room service, pero la gran diferencia es que tienen enfermeras y doctores 24/7".

Está superbién cuidada, los martes nos acompaña al súper. Hay residentes que manejan, entonces van y vienen, pueden salir, pueden entrar a la hora que quieran. Yo puedo quedarme a dormir con mi mamá, puedo entrar a la hora que se me dé la gana", aseveró.

Por otra parte, la actriz respondió de manera contundente a quienes la siguen señalando por la forma en que ha decidido educar a sus descendientes, Carlo y Luciano, fruto de su relación con el abogado Juan Collado: "Sí, mira, el día que quieran meterse en su educación y a comentarme algo, pues este les paso la cuenta, de que me ayuden a mantenerlos, a educarlos. Entonces, necesito que estén 24/7 conmigo, por favor, para que me ayuden a educarlos, y a mantenerlos, y entonces pensaré, pensaré, en tomar en cuenta las opiniones de los demás".

Sin embargo, en un tono más serio, subrayó: "No, fuera de broma, pues a nadie, no soy monedita de oro y no voy a complacer a todo el mundo ni estoy para complacer a nadie, mucho menos en educación de mis hijos". Por último, Calderón manifestó que por ahora no tiene ningún proyecto en puerta, pero tiene la intención de regresar lo más pronto posible a los foros: "Ojalá, ojalá, te digo, ojalá que salga algo este año, no hay propuestas. Sigo en la ANDI y este y mi trabajo de mamá nada más. Ojalá salga algo".

