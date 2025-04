Madre de Gala Montes y de Poncho de Nigris se unirían para hundir a los actores de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que TikTok está a punto de ser una plataforma muy visitada, debido a que la señora Crista Montes, que es mayormente conocida por ser la madre de Gala Montes, recientemente habló con TV Notas, y aseguró que podría unirse a Leticia Guajardo, que es la madre de Poncho de Nigris, y hacer contenido para la plataforma antes mencionada, ¿acaso hundirán a los actores de Televisa?

Tanto la señora Leticia como Crista, en el último mes han salido a despotricar en contra de sus respectivos hijos, y ambas con historias parecidas, como que las hicieron a un lado por una pareja, que las dejaron sin dinero y hasta aceptaron entrevista con Adrián Marcelo para contar su verdad. Ahora, en TV Notas, la señora Montes confirma que piensa seguir en TikTok para generar contenido pues le gusta interactuar con los internautas: "Lo más bonito de esto es que hay personas jóvenes que conectan muy bien conmigo. Además, se gana muy bien en la plataforma".

Pero, la Señora Crista dejó en claro que no lo hará sola, pues afirmó que le gustaría poder hacer contenido al lado de la madre del intérprete de La Cobra, destacando que ella es más divertida que muchas influencers que ha visto en redes sociales, y podrían hacer gran equipo: "La mamá de Poncho es maravillosa en las redes sociales. Es mucho más divertida que muchas chavitas. He visto que hay jovencitas que solo se quedan quietas y yo he pensado '¿Quieres que te deposite en el banco de una vez?'. ¡Están de flojera!".

Tras esto, mencionó que aún no tiene idea de que tipo de contenido podrían crear, pero afirma que le gustaría poder tener una conversación pronto para hablar de este dueto tan inesperado: "Espero no tardar en hacer contenido y amistad con Leticia. Ya me he acercado un poco a ella. No sé qué tipo de videos haríamos juntas. Sin embargo, ya di el primer paso y ya la sigo en todos lados". Muchos ya especulan que buscarán acabar con los exintegrantes de La Casa de los Famosos México.

En unos días ella estará con Adrián Marcelo. Pobrecita, he visto la forma en que la tratan (sus hijos, quienes se molestaron por la entrevista con el conductor). Ya después la contacto para darle valor. Ahorita ya veo sus videos. Al rato ya sabré de qué pie cojea", agregó.

Finalmente, la madre de la actriz de Vivir de Amor, declaró que la idea nació de sus fans que le han pedido colaborar con ella, y con el tiempo ha visto que sí es buena idea, pero pidió tiempo para poder tener un acercamiento personal e ir viendo si podrían trabajar juntas o no: "Leti es una mujer chistosa y muy sincera. Mucho de lo que dice da notas y portadas muy buenas. Hay que ver por dónde le damos. Poco a poquito y todo a su tiempo. Mucha gente me ha pedido que colabore con ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui