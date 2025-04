¿Manuel Masalva, desahuciado?: Filtrar trágica noticia del actor de Televisa; sigue en coma

Comparta este artículo

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Desgraciadamente Manuel Masalva sigue estando en un estado muy delicado y aún continúa en coma, luchando por su vida en el extranjero cuando solo quería pasar unos días de vacaciones en Dubái. El actor Marco León, uno de los mejores amigos de Manuel, en TV Notas ha dado una actualización de su estado y filtró trágica noticia sobre su recuperación, ¿acaso desahuciaron al actor de Televisa?

Hace un par de semanas se reveló que Manuel, mayormente conocido por su participación en la serie Narcos: México, mientras que estaba disfrutando de uno de sus sueños: viajar por Dubái, desgraciadamente comenzó a sentirse mal, mareos, dolor en la cadera y perdida de la movilidad en las piernas, siendo hospitalizado e inducido a un coma en el que lucha por su vida. Según los informes de amigos y familiares, esto es causado por una extraña bacteria llamada Burkholderia, que aún no saben como la contrajo.

A días de que se reportara "gravísimo" al actor, ahora Marco, exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy y gran amigo de Manuel, declaró que en los informes que le han dado a él, desconocen si esto ocurrió por algo que comió o bebió, pero señaló que los síntomas comenzaron cuando llegó a Dubái desde Filipinas, y que antes de tener que estar en coma, les informó a sus más cercanos la situación y que debía ser operado de emergencia: "En ese momento no se sabía de qué tipo de bacteria se trataba, pero tengo mis dudas de lo que le hayan hecho en esa cirugía. Desconozco si le quitaron tejido contagiado o infectado".

Aunque la bacteria ayudaría a Masalva, el actor de Vivir de Amor confiesa que eso lo afectó más, ya que avanzó y comenzó a afectar sus pulmones, y por ello es que lo intubaron induciéndolo al coma, y aunque ya saben que bacteria es, la realidad es que no se sabe mucho y sigue delicado. Marco confesó que sus padres, un hermano y una prima viajaron de urgencia para poder estar con el actor de Yago, pues afirman que aún le queda un proceso muy largo de recuperación, incluso aunque llegue a despertar, su recuperación será larga y complicada, pero aún sigue siendo algo de vida o muerte.

En días anteriores, su familia lo veía a través de un cristal. Me parece que el viernes pasado ya pudieron acercarse a él. No hemos podido hablar con él. A veces quisiéramos mandar un mensaje para saber más información, pero allá son las 3 de la mañana y la familia a esa hora descansa", agregó Marco.

Marco León, agregó que en la más reciente actualización de salud del actor de Mi Corazón Es Tuyo, han sido más alentadoras, pero muy trágicas, debido a que sigue delicado, pero estable, que significa que no empeora o mejora, solo está en el mismo nivel de gravedad, por lo que siguen sin poder respirar aliviados: "Su prima poco a poco nos da actualizaciones de su salud. Es bueno saber que no hemos recibido malas noticias. Manuel está estable, dentro de su condición aún delicada. Todavía no podemos cantar victoria. Es una bacteria muy agresiva".

Finalmente, señaló que el actor de El secreto de la familia Greco en caso de que pueda despertar del coma, que quieren hacerl muy pronto, podría despertar con varias secuelas, aparentemente irreversibles, pero serían únicamente físicas, ya que aparentemente su cerebro está sano: "Se espera que en las próximas horas los medicamentos hagan efecto. Seguramente habrá ciertas secuelas. Lo más importante es que su cerebro está en perfectas condiciones".

Tengo miedo, pero es más grande mi fe, amor y confianza en la fortaleza que tiene Manuel. Estoy concentrado en lo positivo más que en lo negativo", concluyó sobre el tema de salud, agregando un agradecimiento por el apoyo en la página de GoFoundme.

