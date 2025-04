¿Maribel Guardia? Imelda Garza Tuñón dice que mujer la amenazó con pistola y sabe quién es

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Imelda Garza Tuñón, en medio de su serie de dimes y diretes con su exsuegra, Maribel Guardia, acaba de confesar que ya sabe quién es la mujer, que en los últimos días la ha estado amenazando con pistola, asegurándole que a quitarle la vida y manchar su imagen. Lo más impactante de todo, es que la actriz de Princesas, afirma que es cercana a la estrella de Televisa.

La viuda de Julián Figuera acaba de volver a dar una entrevista para TV Notas, en las que niega rotundamente amenazar a Maribel, pese a que la actriz de Corona de Lágrimas ha reafirmado sus acusaciones ante la prensa en dos ocasiones. En su entrevista, Imelda asegura que lo que ella vive es "sumamente grave" y toda su familia está aterrada: "Me parece muy extraño que el viernes llega al aeropuerto Maribel y diga que la han amenazado, y al día siguiente yo recibo amenazas de muerte. Me mandaron una foto en modo efímero con una pistola".

La actriz de la obra de teatro, La Sirenita, declaró que es la misma persona la que le está enviando mensajes de amenazas y cuando la expone, le envía mensaje desde otros números, y a varios miembros de su familia les hace exactamente lo mismo, destacando que ella no es una amenazadora, sino que es la víctima de estas: "Luego me empiezan a amenazar de otros números, sobre todo cuando expongo a la persona que lo hace. Ya había recibido amenazas y no las hice públicas, porque no eran tan graves como esta, pero, sobre todo, porque Maribel no había dicho que yo la amenazaba".

La viuda del actor de Mi Camino Es Amarte, asegura que ella está tranquila y solo quiere estar con su hijo, y no tiene tiempo para estar pensando en amenazar a alguien, pues se enfoca en su pequeño y carrera, además de afirmar que no es su naturaleza ser agresiva, pues ella no desea hacerle daño a absolutamente nadie. Tras esto, aseguró que ella ya descubrió a la persona que le envía esos mensajes y sabe que es amiga de Maribel y Marco Chacón.

A esta persona la descubrimos porque le empezó a mandar mensajes a conocidos y a decirles cosas horribles. Incluso a una tía y a amigos. Resulta que es exnovia de uno de ellos (amigos). Se acercó a Maribel y a Marco desde el principio de todo este problema, para decir un montón de cosas", agregó.

Imelda, compartiendo las pruebas, con una captura de pantalla de su conversación en WhatsApp, señaló que la mujer que sería enviada por la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, ya confirmó que todo lo que se ha dicho en redes y ante los medios sobre ella, son puras mentiras inventadas para afectarla: "Ella, incluso en los mensajes, acepta que me han inventado cosas e inventarán muchísimas más. Me dice que me van a matar. Entonces sí tengo miedo. Hay que exponerla. Se llama Nabila León Orantes y no puede estar suelta por ahí".

Finalmente, Imelda declaró que han investigado a la mencionada mujer y han descubierto todo un historial criminal, por lo que ella y su familia van a presentar una denuncia legal en su contra, afirmando que sí es alguien muy peligrosa: "Resulta que también quemó el carro de un exnovio. Se roba celulares. Raya coches. Tenemos pruebas y vamos a ir a poner una denuncia varias personas, porque no es posible que contraten gente de este tipo, que son maleantes, para asustarme. Al final del día tengo un bebé".

